Ingberg inte överraskad av visselblåsarens uppgifter: ”Uppstod en del frågetecken”

Det har funnits spekulationer kring en del idrottare som tävlade väldigt sällan och toppade formen till mästerskap. Det säger den tidigare spjutkastaren Mikaela Ingberg angående de nya uppgifterna om rysk dopning.

Visselblåsaren Grigorij Rodtjekov har gått ut med nya uppgifter om dopningen i Ryssland. Rodtjekov som tidigare var antidopningschef i landet berättar att samtliga ryska friidrottare var dopade under OS i Peking 2008.

Den tidigare spjutkastaren Mikaela Ingberg som tävlade i OS 2008 och var med i världseliten under stora delar av 90- och 2000-talet är inte överraskad över dagens nyhet.

– Efter det som varit med Ryssland de senaste åren så blir man tyvärr inte överraskad längre. Det har kommit fram mycket fakta och bevis och då man gjort nya tester på gamla prov så har många ryska idrottare åkt fast, säger hon till Yle Sporten.



Misstänkte du under din karriär att det var något lurt på gång med ryska idrottare?

– Jag vet inte om man kan säga speciellt ryska idrottare. Det fanns idrottare som man tänkte att det var märkligt att de kastade bra endast i ett fåtal tävlingar och inte var med i Golden League-tävlingar.

– De kunde komma till mästerskap och göra ett bättre resultat än tidigare under säsongen. Efter mästerskapen var de heller inte med på de stora galorna och det gjorde att det uppstod en del frågetecken, säger hon.