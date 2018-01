Nousis bekräftar fall av norovirus och inleder klorering av dricksvattnet

Analyserade prover bekräftar att åtminstone en person i Nousis har smittats av norovirus. Under den senaste veckan har flera personer insjuknat och kommunen befarar nu en epidemi.

Kommunen meddelar att en person som insjuknat var smittad av norovirus. Smittan misstänks ha spridits via dricksvattnet. Under en reparation av vattennätet läckte en mindre mängd orent vatten in i nätverket. Vattenprover har tagits på flera ställen i vattennätverket och resultaten är klara på tisdag.

Arbeten för att åtgärda skadorna på vattennätverket har inletts och efter att de är klara inleds spolning och klorering av rören. En tillfällig vattentank har anlänt och finns på Moisiontie 18.