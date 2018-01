Tyska biljättar lät testa avgaser på människor och apor

De mäktiga - och skandalomsusade - tyska bilkoncernerna VW, Daimler och BMW utpekas som delaktiga i avgastester som gjorts på apor och människor, uppger tyska och amerikanska medier.

Forskningsorganisation EUGT (The European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector) som grundats av de tre bilkoncernerna stod bakom testerna.

Bilföretagen säger alla att de tar avstånd från experimenten.

Det var EUGT som utförde testerna men det var de tre bilkoncernerna som finansierade det hela.

Idén med testerna var att tona ner faran med avgaser.

Oförsvarligt att testa bilavgasers effekter på människor och apor. ― Tysklands regering

Uppgifterna om testerna har kraftigt fördömts av tyska politiker som nu kräver att frågan reds ut och att de ansvariga ställs till svars.

Den tyska regeringen sade på måndagen att det är oförsvarligt att testa bilavgasers effekter på människor och apor.

- Detta är inte på något sätt etiskt försvarbart, och nu väcks frågor om vilka det är som står bakom testerna, sade regeringens talesman Steffen Seibert under en presskonferens i Berlin.



Människor fick andas in koncentrationer av kväveoxid i flera timmar

Tidningen Stuttgarter Zeitung skriver att tester utfördes år 2012 på 25 friska människor under ett experiment vid universitetssjukhuset i Aachen.

De som deltog i experimentet fick i flera timmars tid andas in koncentrationer av kvävedioxid .

Aporna fick samtidigt titta på tecknade filmer

De tyska tidningarnas avslöjanden kommer kort efter att The New York Times skrivit att samma företag år 2014 hade finansierat tester med apor i USA.

Tio apor hade låsts in i lufttäta kamrar där de tvingades att andas in dieselavgaser. Aporna fick samtidigt titta på tecknade filmer.

Forskarna uppges inte ha funnit några "signifikanta effekter" av testerna. Bilkoncernerna beslöt i slutet av 2016 att lägga ner forskningsorganisationen EUGT, och den stängdes för gott i fjol.

Enligt världshälsoorganisationen WHO finns det bevis på att avgaser kan öka risken för en rad sjukdomar.

Läs mera: Volkswagen-chef lydde ledningen, sparkades och kastades i fängelse - företagets höjdare njuter av miljonpension Bilkoncernen Volkswagens ledande ingenjör Oliver Schmidt har dömts till sju års fängelse i Detroit i USA. Det här på grund av Volkswagens utsläppsskandal.