Forsblom: Det här lejonlaget går för OS-guld i Peking – så här ser finsk hockey ut våren 2022

Det är ingen överdrift att lyfta fram Finlands ishockeyherrar som en potentiell OS-guldkandidat om fyra år. Yle Sportens Mattias Forsblom vrider fram klockan till februari 2022 och spekulerar i hur Hockeyfinland ser ut inför OS i Peking.

Att det inte blev något OS för NHL-spelarna just 2018 var tur i oturen för Finland. De finska hockeyungdomarna var nämligen då ännu inte i närheten av toppen av sina karriärer. Det är de däremot nu då OS i Peking snart ska dra igång.

Det är ett rätt så ungt finskt lag som åker till Kina. Bara två spelare – Tuukka Rask och Mikko Koivu – är födda på 80-talet.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Tuukka Rask fyller 35 år strax efter OS i Peking. Tuukka Rask i Bostons tröja. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

På hemmaplan hopar sig frågetecknen. Ingen vet ännu om Jokerit spelar i KHL nästa säsong. Jokerits femåriga KHL-kontrakt löper ut och den ryska ekonomin går dåligt. Helsingforslagets förluster är fortsättningsvis lika stora som under de första KHL-säsongerna, sammanlagt över 100 miljoner euro på åtta säsonger.

Ska KHL fortsätta i sitt nuvarande format måste det skäras ännu mer i kostnaderna och ligan bantas till 16 lag, sägs det. Ryssarna har haft full fokus på sin OS-satsning och ska först efter säsongen ge besked om hur ligans framtid ser ut.

Det är en dåligt bevarad hemlighet att FM-ligan har detaljerade planer på att i sommar välkomna Jokerit tillbaka. I Hockeyfinland är alla sedan länge överens om att 15 lag i samma toppliga är för mycket.

Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press

HIFK och Jokerit har senast mötts på Olympiastadion i mars 2014. HIFK jublar på Olympiastadion. Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press

Det finns en plan på att senast sommaren 2023 utvidga ligan till 20 lag – med Jokerit, Jokipojat, Kiekko-Espoo, SaPKo och Tuto – för att direkt därefter klyva ligan i två bitar, en stängd helhet.

A- och B-ligan, med tio lag var, ska ha stor omsättning på lagen, kanske till och med under pågående säsong.

VM är samma karneval som tidigare och landslaget står högt i kurs bland de unga blåvita NHL-storstjärnorna. Det är bara Rasmus Ristolainen som har för vana att kategoriskt tacka nej.

Hur det ska gå för World Cup-formatet är i skrivande stund oklart. Turneringen 2020 blev ingen succé och det är fortfarande öppet om konceptet får en fortsättning säsongen 2024–2025.

Bild: TASS / Barcroft Media/ All Over Press

World Cup spelades i Toronto 2016 efter en paus på tolv år. Bild på hockeyarenan i Toronto. Bild: TASS / Barcroft Media/ All Over Press

I det stora hela mår finsk hockey bra, inte minst på grund av den gyllene generationen som gör oerhört väl ifrån sig i NHL. Därför ligger OS-förväntningarna nu på topp.

I samband med NHL-lockouten säsongen 2020–2021 var spelarfacket tydligt med att NHL-spelare i OS är en tröskelfråga. Efter många om och men har IOK motvilligt gått med på att kompensera NHL ekonomiskt för att släppa iväg stjärnorna.

Redan inför laguttagningen stod det klart att det är ett exceptionellt spelskickligt finskt lag som åker till Peking. Det stora spänningsmomentet var om grovjobbare skulle få förtur på offensivt duktiga spelares bekostnad. Chefstränare Jussi Tapola tog en medveten risk och plockade ut ett starkt offensivt lag.

Mikael Granlund (29) – Aleksander Barkov (26) – Patrik Laine (23)

Jesse Puljujärvi (23) – Sebastian Aho (24) – Teuvo Teräväinen (27)

Eeli Tolvanen (22) – Henrik Borgström (24) – Mikko Rantanen (25)

Markus Granlund (28) – Mikko Koivu (38) – Joel Armia (28)

Erik Haula (30) – Kasperi Kapanen (25)



Utanför truppen: Joonas Donskoi (29), Aleksi Heponiemi (23), Roope Hintz (25), Leo Komarov (34), Jesperi Kotkaniemi (21), Janne Kuokkanen (23), Rasmus Kupari (21), Artturi Lehkonen (26), Kristian Vesalainen (22)

Mikko Koivu är fortfarande kvar i Minnesota Wild men poängproduktionen har avtagit märkbart. Han har tappat oroväckande mycket fart men harvar på i en utpräglad defensiv roll i tredjekedjan.

Lagkapten Koivu fyller om en månad 39 år och är denna OS-trupps Lasse Kukkonen. Han tar plats i laget främst på grund av sina ledaregenskaper. En del tycker att Koivu inte har något att göra i OS-laget, men han är en helig ko och ingen vågar kritisera valet.

Bild: Nick Wosika/Icon Sportswire/All Over Press

Mikael Granlund och Mikko Koivu i samma kedja säsongen 2017–18. Jason Zucker, Mikael Granlund och Mikko Koivu firar ett mål. Bild: Nick Wosika/Icon Sportswire/All Over Press

Sedan ett par säsonger tillbaka har Mikael Granlund och Koivu varit åtskilda i Minnesota Wild. Granlund är fortfarande giftig framåt och spelar tillsammans med 24-årige Luke Kunin i lagets förstakedja. Eftersom finländarna inte spelar tillsammans i klubblaget spelar de heller inte i samma kedja i landslaget.

I OS får Granlund spela i Finlands förstakedja tillsammans med lagets bästa anfallare. Aleksander Barkov har hunnit vinna Frank J. Selke-trofén som NHL:s bästa defensiva forward trots att Florida håller på att missa slutspelet för sjätte gången i rad.

Patrik Laine har i sin tur redan lagt nyporna på sin första skytteligaseger i ett Winnipeg Jets som nu har varit ett topplag i många år.

Sebastian Aho har redan i ett par säsonger spelat som center i NHL och är Carolinas Hurricanes stora stjärna. Folket kräver att Pula-aho-succékedjan från JVM 2016 ska återförenas i OS, men tränarstaben har andra planer.

Varken Puljujärvis Edmonton eller Ahos Carolina är frekventa slutspelslag men de tidigare Kärpätspelarna står nästan alltid till landslagets förfogande. Deras gemensamma VM-historia innebär att de matchas tillsammans även i OS.

Bild: Aleksi Alku/All Over Press

Jesse Puljujärvi och Sebastian Aho inför hockey-VM 2017. Jesse Puljujärvi och Sebastian Aho inför hockey-VM 2017. Bild: Aleksi Alku/All Over Press

I skuggan av Barkov har Henrik Borgström lagt nyporna på rollen som andracenter i Florida. I den imponerar han.

Floridas tredje blåvita anfallare, Aleksi Heponiemi, har också en framträdande roll i NHL-laget men får inte plats i OS-truppen. På hemmaplan är folk upprörda över Tapolas beslut.

Mikael Granlunds bror Markus har växt fram till en utpräglad tvåvägscenter och prisas i Nordamerika för sin mångsidighet. I Finland har folket mycket svårt att förstå valet av Granlund, då Heponiemi, Janne Kuokkanen och Kristian Vesalainen inte får plats.

Att Vesalainens klubbkamrat Joel Armia platsar förvånar däremot ingen. Armia snittar en halv poäng i NHL trots att han i Nordamerika främst prisas för sina egenskaper som defensivt rivjärn. I OS ska Armia i samarbete med Koivu skugga motståndarnas främsta offensiva vapen.

Bild: Terrence Lee/Icon Sportswire/All Over Press

Mikko Koivu och Joel Armia i duell framför Minnesotas målbur. Mikko Koivu och Joel Armia i duell framför Minnesotas målbur. Bild: Terrence Lee/Icon Sportswire/All Over Press

30-årige Sami Vatanen är med marginal nestor i den finska backbesättningen. Där får han sällskap av tre 94:or som alla är 27 år gamla. En fjärde 94:a, Ville Pokka, etablerade sig aldrig i NHL.



Miro Heiskanen (22) – Rasmus Ristolainen (27)

Esa Lindell (27) – Julius Honka (26)

Olli Määttä (27) – Sami Vatanen (30)

Olli Juolevi (23) – Juuso Välimäki (23)

Utanför truppen: Henri Jokiharju (22), Markus Nutivaara (27), Vili Saarijärvi (24), Urho Vaakanainen (23)

Dallasförsvaret är till hälften finskt. John Klingberg och Esa Lindell står numera i skuggan av Miro Heiskanen som är en av ligans tio bästa backar. Heiskanen spelar 25 minuter per match tillsammans med Klingberg, medan Lindell utgör det andra backparet med Julius Honka. Lindell och Honka får spela tillsammans även i OS.