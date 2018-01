Lär känna de sju som intervjuas för tjänsten som kommundirektör i Ingå

Akilov spelade in film före attentatet: "Dags att döda".

Rahkmat Akilov förberedde terrorattentatet i Stockholm under flera månader på förhand. I stämningsansökan framgår det att Akilov hade aktiv kontakt med IS. Akilov själv trodde att han skulle gripas eller dö under attentatet och därför hade han inte planerat någon flyktväg.