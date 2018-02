BK-46 höll undan för jumbon och nådde målet – förbluffande briljans av felfritt Dicken

Dicken satte punkt för sin perfekta grundserie i damernas FM-serie i handboll med en otrolig kross av tabelltrean. BK-46 tog hand om den sista platsen i övre slutspelet framför nosen på Kyrkslätt IF.

Grundserien i damernas FM-serie i handboll är nu undanstökad och det blir BK-46 som gör tabelltrean Grankulla IFK och de senaste årens dominanter Dicken och Helsingfors IFK sällskap i det övre slutspelet.

BK förlorade borta mot seriesjuan Sjundeå IF på lördagen – och helt lätt kom inte poängen heller i dag hemma mot jumbon Atlas.

En stark start av Karislaget visade sig till slut vara avgörande. BK gjorde matchens fyra första mål och ledde som mest 10–4 efter en knapp kvart, men efter det följdes lagen jämnt åt.

Degerman: Hade glömt SIF-matchen

BK-46 ledde med 16–11 i paus och höll Vandagästerna på relativt tryggt avstånd genom andra halvlek. Erica Gustafsson reducerade till 26–23 med sju minuter kvar, men närmare än så kom inte Atlas.

Slutsiffrorna skrevs 28–24 och BK lade därmed beslag på fjärdeplatsen i grundserien.

– En fin kamp av oss. Fjärdeplatsen har varit vårt mål redan länge. Alla hade rätt attityd i dag och vi hade helt glömt SIF-matchen, säger Pamela Degerman i ett pressmeddelande.

Pamela Degerman, BK-46 Bild: Yle/ Patric Westerlund

Degerman var tillsammans med Atlas Gustafsson bästa målskytt med tio fullträffar. Atlas saldo på 14 grundseriematcher blev fyra poäng.

– Vi släppte iväg BK i början och lyckades aldrig ta igen försprånget. Framför allt under första halvlek kändes det som om vi hade åtta spelare emot oss istället för sex, berättar Atlastränaren Johan Öller.

– Det känns bra att vi nådde vårt mål i grundserien, säger BK-kollegan Thomas Holmberg. I dag tog flickorna ansvar i försvaret, vilket gav oss chans till kontringar. Också målvakterna hade en bra dag.

Nervöst KyIF vann

BK slutade grundserien på tolv poäng – samma som Kyrkslätt IF strax nedanför strecket. BK-46 placerar sig framför tack vare bättre saldo i inbördes matcher. KyIF:s säsong fortsätter i det nedre slutspelet trots dagens bortaseger över närmaste rivalen Åbo IFK.

KyIF vann med 22–19 efter bland annat sju mål av Ingrid Degerth. Lagen låg på samma poäng inför kvällens kamp.

– Försvarsmässigt gjorde vi en bra match. Lite jobbigt hade vi det i anfallet, flickorna var lite nervösa på grund av seriesituationen. Som tur höll vi huvudet kallt till slut, säger KyIF-tränaren Tomas Mecklin.

Lägsta målsaldot för säsongen

Två lag har varit förkrossande överlägsna i FM-serien denna säsong. Detta syntes inte minst då tabellettan Dicken i kväll gästades av trean Grankulla IFK.

Dicken vann med hela 29–12 och släppte endast in tre mål under första halvlek. GrIFK:s målsaldo är säsongens tangerat lägsta i serien. Endast en gång tidigare har ett lag stannat på tolv gjorda mål, det var SIF mot just GrIFK i november (12–23).

Tio olika spelare nätade för hemmalaget, effektivast var Karolina Nylund med sju fullträffar.

– Jag är stolt och nöjd med vår prestation i dag och hela grundserien, men säsongen är allt annat än över. Vi måste vara ödmjuka, vi har inte vunnit något ännu, säger Dickens Annika Näräkkä.

Johanna Hilli målgladast i grundserien. HIFK:s Johanna Hilli Bild: Yle/Sebastian Backman

Grundseriens måldrottning var HIFK:s Johanna Hilli med 104 mål på 14 matcher. Dicken har besegrat HIFK i finalserien tre år på raken.

Resultat, damernas FM-serie:

ÅIFK – KyIF 19-22 (7-10)

ÅIFK: Amanda Salenius 5, Malin Sjöblom 4, Ingrid Lindbom 3, Carolina Hanslin 2, Emilia Dahl 2, Antonia Ahlbäck 2, Sylvia Jokinen 1.

KyIF: Ingrid Degerth 7, Jessi Laasio 5, Felicia Grönholm 3, Elin Männikkö 2, Matina Keserci 2, Susanna Arvekari 2, Johanna Degerth 1.

Dicken – GrIFK 29-12 (14-3)

Dicken: Karolina Nylund 7, Annika Näräkkä 6, Anna Lindahl 3, Tove Salokivi 3, Anna Lindholm 3, Malena Heikkinen 2, Martina Genberg 2, Pia-Stina Pitkäjärvi 1, Matilda Peitsaro 1, Jessika Gammals 1.

GrIFK: Carolina Rehnberg 5, Helen Bergman 4, Jenny Fröberg 2, Fredrika Lagerbohm 1.

BK-46 – Atlas 28-24 (16-11)

BK-46: Pamela Degerman 10, Jannica Kullberg 5, Nicolina Fredriksson 4, Elin Löf 3, Emilia Holmberg 3, Nicolina Nynäs 2, Linda Melanen 1.

Atlas: Erica Gustafsson 10, Mariela Lönnqvist 7, Nea Heerman 3, Anu Pihlström 2, Emmi Högbacka 1, Matilda Cordeiro 1.

Teemu Tamminen (t.h.) och Nico Rönnberg som vanligt målfarliga. Cocks time-out. Bild: Yle/Janne Karinkanta

Cocks lärde PIF handboll

I herrarnas FM-liga återstår några omgångar av grundserien. I dagens enda match hade överlägsna tabellettan Cocks besök av nästjumbon Pargas IF.

Cocks kom för första gången denna säsong över 40 gjorda mål, då Piffen besegrades med siffrorna 42–27. Skytteligaledaren Nico Rönnberg gjorde åtta mål för Cocks, ett färre än bortalagets Fredrik Lundén.

– Det här var en chans för oss att ge speltid åt alla spelare och testa nya kombinationer till helgens matcher i baltiska ligan, säger Cocks tränare Gintaras Savukynas.

– Vi kom hit för att lära oss handboll och spelade så bra som möjligt. Cocks är hårda, berömmer PIF:s Boris Dvorsek.

Resultat, herrarnas FM-liga:

Cocks – PIF 42-27 (22-11)

Cocks: Nico Rönnberg 8, Bojan Zupanjac 7, Teemu Tamminen 6, Roni Syrjälä 5, Viktar Zaitsau 3, Andre Udd 3, Aliaksandr Patsykailik 3, Davor Basaric 3, Vitalie Nenita 2, Robin Sjöman 1, Aliaksandr Bachko 1.

PIF: Fredrik Lunden 9, Vlatko Tasevski 4, Robin Mattsson 4, David Kuzmanovski 4, Ilija Krstevski 4, Henric Berndtson 1, Samuel Alexandersson 1.

