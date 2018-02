Morgonkollen: Snöväder greppar Nyland, datorernas samhällsrevolution går snabbare än väntat, oro i Hongkong för Pekings syn på rättssystemet

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Inrikes

Ett rikligt snöområde blåser som bäst över landets södra och sydvästra delar och förväntas skapa förseningar i alla sorters trafik.

Datorer som lär sig själva blir allt mer sofistikerade och kommer förändra vardagen snabbare än vi tror.

Centerpartiets kretsordförande vill att Paavo Väyrynen utesluts ur partiet, det skriver Helsingin Sanomat.

Och Teaterhögskolans exprofessor, regissören Lauri Törhönen, anklagas av ett tjugotal före detta studerande för sexuella trakasserier. Törhönen anklagas för att ha missbrukat sin maktställning rejält.

Utrikes

Hongkongs invånare, och Finlands justitieminister Antti Häkkänen, är oroliga för att Kina försöker påverka den autonoma stadsstatens rättsystem, rapporterar Björn Ådal.

11 personer har dött i en brand på ett äldreboende i Japan. Offren var åldringar på boendet. Fem personer räddades, varav tre åkte till sjukhus.

Och i USA hoppas demokraterna nu att man äntligen hittat sin följande andlige ledare efter att unge stjärnskottet Joe Kennedy – från just den anrika politikersläkten – levererade ett hårt svarstal till president Trumps State of the Union.

I landets södra del mulet och från sydväst snöfall, som är på många håll ymnigt. I sydvästra skärgården nederbörden kan förekomma delvis i form av regn. I kväll från sydväst mest uppehåll, men fortfarande lokalt snöbyar. Temperaturen +1...-8 grader, mildast i sydväst. Måttlig eller frisk och byig vind mellan ost och sydost. I natt avtar vinden.

I landets mellersta del från sydväst mulnande och snöfall, som är lokalt ymnigt, i Norra Karelen först i natt. Temperaturen -5...-12 grader, i öst till en början lokalt -20 grader. Måttlig eller frisk ostlig vind. I natt avtar vinden något.

I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. I natt i Norra Österbotten och Kajanaland mulnande och lokalt snöfall. Temperaturen mest -8...-20 grader, i Lappland lokalt nära -30 grader. Mest svag vind, i natt i Norra Österbotten och Kajanaland något tilltagande ostlig vind.