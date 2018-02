Snöyran påverkar kollektivtrafiken i söder: försenade flyg, inställda bussturer och pendeltåg på lågvarv

Snövädret som sveper över södra Finland på torsdagen förväntas störa alla former av trafik, också flygtrafiken. Snöplogar på Helsingfors-Vanda flygplats Bild: Lehtikuva

Ett snöområde breder ut sig över landet från sydväst och gör även väglaget förrädiskt i landets södra och västra delar. I Nyland och Egentliga Finland förväntas snömassor på över 20 cm.

Meteorologer uppmanar alla som använder bil på torsdagen att ta det med is i hatten. Snöyran började på morgonnatten och till torsdagseftermiddagen förväntas ett tiotal centimeter snö.

Dessutom förväntas det blåsa en hel del. På Finska viken utlovas 17 meter per sekund.

Snöyran innebär problem för kollektivtrafiken. VR kommer att dra in en del turer, och i fjärrtrafiken kan det betyda att man måste sätta in ersättande bussar eller ställa in turer helt.

I huvudstadsregionens pendelturer kommer åtminstone A- och K-linjerna mellan Esbo och Helsingfors att påverkas. Linjerna kommer åtminstone köra färre turer, för K-tågen innebär det att varannan tur ställs in under hela torsdagen.

Helsingforsregionens regionaltrafik HRT säger att också andra tågturer, busslinjer och spårvagnar kan försenas eller ställas in på grund av snön.

Förseningar också på Helsingfors-Vanda

På Helsingfors-Vanda flygfält säger Finavia att flyg både från och till Vanda kan bli försenade.

Orsaken är inte snön utan i första hand vindförhållandena, som föser snödrivor på landningsbanorna.

På fredag fortsätter trafikkaoset i stora delar av landet då busstrafiken och den övriga transportbranschen utlyst politisk strejk.

Trafiken förväntas stegvis återgå till det normala efter klockan 18 på fredag.

Uppdatering 06:38: VR har inte lovat ersätta fjärrtrafiken med bussar om turer ställs in.