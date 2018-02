Det sandas febrilt – men vägarna blir bara halare

Elämänkoulun kovuudesta, vaatimattomuuskilpailusta ja muusta

Pakko on hyvä kannustin, sanotaan. Vaikka se on huonoin kannustin ikinä! Pakko on huono keksintö sen kannalta, joka ei haluaisi yhtään pakottua. Ja jos pidettäisiin kansalaiskysely, että kuinka monta % haluaa pakottua, niin ei nousisi paljon käsiä kyllä.