Isländskt drama på Arenan: Flera års intervjuer i kvinnofängelse ligger bakom tv-serien "Fångar"

Upplägget i den isländska drama-kriminalserien Fångar liknar den amerikanska Netflix-succén Orange is the new black: En ung kvinna från en välbärgad miljö hamnar på kåken där hon konfronteras med diverse fångar.

Men där tar sedan likheterna slut.

I vanliga fall brukar huvudrollsinnehavaren vara en typ som man på ett eller annat sätt kan känna sympati för, en så kallad "good guy" som hamnat på fel ställe för att ha rört sig i fel sällskap.

Om du gillar Bron eller den isländska thrillerserien Fångade, minus blodet och tarmarna, så ska du se den här.

I Fångar är det inte precis så, men man dras direkt in i intrigen och förhållandet mellan internerna, släktingarna, juristerna, grannarna och väktarna.

Det är mycket droger i serien. Fångar på säng i kvinnofängelset i isländska tv-serien Fångar Bild: Rajoitettu käyttöoikeus, Yle Kuvapalvelu, kuvapalvelu@yle.fi

Eftersom det är en nordisk serie så saknas den lätta slapstickhumorn som Piper Chapman och vissa av hennes medfångar i Orange is the new black står för.

Där blir det ju emellanåt så tassigt att det blir enerverande när Crazy Eyes och Taystee spexar till det.

Spex i Amerika Crazy eyes och hennes gäng dansar. Bild: K.C. Bailey/Netflix

Om du däremot gillar kriminalserien Bron eller den isländska thrillerserien “Fångade” (Ofærd / Trapped) minus blodet och tarmarna så ska du se på den här serien.

Trots sitt namn har “Fångar” alltså ingenting med det isländska mordmysteriet “Fångade” att göra. Annat än att de utspelar sig på Island.

Riktiga fångars berättelser ligger bakom manuset

Hjärnorna bakom manuset är Nina Dögg Filippusdóttir och Unnur Ösp Stefánsdóttir som också båda har stora roller som fångar i serien.

Manusförfattarna jobbade i flera år med att forma manuskriptet och de besökte fängelset i Kópavogur på Island flera gånger under tre års tid.

Hjärnorna bakom serien spelar båda fångar. Två kvinnliga fångar med ansiktena nära varandra i isländska tv-serien "Fångar" Bild: LiljaJons

I en intervju för Nordisk film- och tv-fond berättar Nina Dogg Filippusdóttir om bakgrundsarbetet.

I fängelset träffade de tolv fångar som berättade sina historier och utgående från dessa intervjuer skrevs manuskriptet till serien. Serien sändes 2017 på SVT i Sverige och den blev nominerad till priset för årets TV-drama på Prix Europa.

Droger och jobbiga mammor

Serien börjar med att huvudpersonen Linda (spelad av Thora Bjorg Helga) nästan slår ihjäl sin pappa med en golfklubba.

Linda är en tämligen enerverande karaktär som är bortskämd och går med näsan i vädret; personlighetsdrag som naturligtvis krockar med garvade fångar, speciellt tuffingen Ragga som är bossen på kåken.

Lindas politikersyster hälsar på pappan som ligger i koma. man ligger i koma på sjukhussäng med dottern bredvid på besök.

Fokus i serien ligger på Lindas familj. Hennes storasyster är parlamentsledamot och mamman en vilsen tant som inte precis har tummen på pulsen med dotterns drogvanor och rebelliska personlighet.

Kvinnofängelsevärlden är ju som sagt inte ett nytt ställe för en serie att utspela sig i, men som ofta i nordiska serier är karaktärerna trovärdiga och mänskliga.

Linda sitter på kåken Fången ;Linda i sin cell i vitt ljus i isländska tv-serien Fångar Bild: Lilja Jóns

Finsk tv-drama är ju tyvärr fortfarande ett undantag där replikerna läses upp som skriftspråk och det både låter och ser onaturligt ut.

Det som fungerar mellan två tjocka pärmar eller på teaterscenen fungerar tyvärr inte framför kameran.

Till exempel Lola uppochner kunde ha vunnit på ett trovärdigt talat språk för serien var annars snyggt filmad, välskriven och hade bra skådespelare.

Här har vi ännu en lång väg att gå innan vi är på samma nivå som våra svenska, danska och isländska vänner inom tv-branschen.

De isländska skådespelarna i Fångar gör i varje fall ett gott jobb då de målar upp personerna i serien.

Arg kvinnlig äldre fånge i isländska tv-serien Fångar. Bild: Rajoitettu käyttöoikeus, Yle Kuvapalvelu, kuvapalvelu@yle.fi

Mera drama än styckade kroppar

Till skillnad från Bron eller Fångad hittar vi inte styckade kroppar och läskiga kroppsdelar upphängda i julgranar.

Den här serien är mindre blodig och det handlar mer om droger och komplicerade föräldraförhållanden, så serien kunde snarast klassas som “drama” än “thriller”.

Rent visuellt har serien ett alldagligt bildspråk. Det är inga grådaskiga miljöer i grön belysning som i Bron där man ibland undrar varför ingen verkar ha tända taklampor hemma hos sig utan det råder ständig skymning.

Fångar vältrar sig inte heller i den isländska naturen och vyerna utan det är i fängelset och vanliga stadsmiljöer som serien utspelar sig.

Till sist: Vi måste tala om ledmotiven

Seriens signaturmelodi “After the fall” framförs av Chelsea Wolfe och den den rör sig i samma vemodiga sfärer som den dansk-svenska kriminalserien Brons ledmotiv “Hollow talk” av Choir of young believers.

Spesu muun willksch seen too near. Mesumeini nju maskjufade. Hollow talkin i hollow girl. - ungefär så låter Brons ledmotiv

När jag började se på Bron trodde jag länge att låten sjöngs på danska. Men sedan snappade jag upp någonting som lät som engelska. Därefter var jag bara konfunderad.

Låten är hyfsat okej om än inte superb som ledmotiv, men dængelskan karln sjunger på är ju rena rama rotälskan.

Ledmotivet After the fall i den isländska serien mumlas fram av amerikanska singer-songwritern Chelsea Wolfe som bland annat gjort samarbete med hårdrockare som danskan Amalie Bruun och hennes black metal-band Myrkur.

Här blir det också så släpigt och flegmatiskt att jag åtminstone inte hör vad kvinnan sjunger. Fast okej, stämningen i serien är ju dämpad. Vi talar inte om Benny Hill Show precis.

Kommer det fram att det var butlern som var mördaren om man transkriberar texten?

Regina Spektor skrev ledmotivet för Orange is the new black. Karaktärer från serien står i toalettbås. Bild: Netflix

I samma veva kan jag inte låta bli att lyfta på hatten för Regina Spektors ypperliga ledmotiv till Orange is the new black. Hon fick se några avsnitt av serien och skrev denna pärla.

Tv-serien "Fångar" har premiär på Yle Arenan den 2 februari och Yle Fem sänder den på tv från och med den 4 mars.