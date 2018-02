“Så dålig att den är bra” – The Room gör allting fel men älskas av miljoner och inspirerade nya filmen The Disaster Artist

The Room är en modern kultklassiker. Ett triangeldrama berättat på ett så förskräckligt dåligt sätt att man inte tror att det är sant. Den nya filmen The Disaster Artist berättar historien bakom The Room och mannen som blivit filmvärldens största skämt - och gåta.

Vi har säkert alla hört en film beskrivas som ”så dålig att den är bra”. Då handlar det oftast om att narrativet har misslyckats så grovt att det för tittaren blir en komisk upplevelse att se filmen.

Det mest klassiska exemplet är Plan 9 from Outer Space, regisserad av Ed Wood. Filmen hade premiär år 1959 och nådde kultstatus på 80-talet efter att blivit utsedd till alla tiders sämsta film (av amerikanska filmkritikern Michael Medvedev).

Att filmtittandet blir en komisk upplevelse kan bero på till exempel kontinuitetsfel, klantig scenografi, klyschig dialog, dåligt skådespeleri och så vidare.

Men för att filmen ska bli en riktig kultklassiker krävs också att det finns något annat, något större. Det ska finnas en berättelse utanför själva verket som gör att det handlar om mer än bara en dålig film.



Tommy Wiseau spelar huvudrollen i The Room. Filmplansch på The Room. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

The Room har allt som krävs. Det tyckte i alla James Franco som var ett tidigt fan av filmen. Han köpte också rättigheterna till att filmatisera boken The Disaster Artist - My Life Inside The Room som handlar om filmens bakgrund.

Francos film The Disaster Artist har nu fått premiär i Finland.

“Bortom förnuft, kvalitet och kritik”

The Room är en film skapad av Tommy Wiseau. Det är han som har skrivit manuset, producerat och regisserat filmen. Ja, och så spelar han så klart huvudrollen.

Filmen hade premiär år 2003 men var allt annat än en kommersiell succé. The Room nådde ändå snabbt kultstatus och har under årens lopp visats på filmfestivaler runtom världen.

På de slutsålda visningarna lever publiken kraftigt med. Vi sidan av att skratta åt de oavsiktligt komiska stunderna (som det finns väldigt många av) hör det också till att man hälsar på karaktärerna och kastar plastskedar och amerikanska fotbollar omkring i salen.



Tommy Wiseau signerar en amerikansk fotboll. Tommy Wiseau signerar en amerikansk fotboll

I Finland har The Room visats på skräck-, scifi- och kultfilmsfestivalen Night Visions upprepade gånger sedan premiären år 2012.

I festivalens programblad presenteras The Room så här: En film som är bortom förnuft, kvalitet och kritik. Den beskrivningen träffar mitt i prick, i motsats till själva filmen som torde vara alla tiders största miss.

Hösten 2016 gästades Night Visions av Greg Sestero som spelade filmens andra huvudroll. Sestero är också mannen som med hjälp av journalisten och författaren Tom Bissel skrivit boken om filmen.

Vad har gått snett?

Vad är det då som är så dåligt med The Room?

Det korta svaret är allting. Precis allting.

Filmen är en otrolig röra som radar upp lösryckta bihandlingar som glöms bort lika plötsligt som de dykt upp.

Repliker som “anyway, how’s your sex life?” och “I definitely have breast cancer” kommer som från ingenstans och angriper tittaren på ett förbluffande men roande sätt. De obehagligt långa och oerotiska sexscenerna är däremot mindre skojiga upplevelser.

Wiseaus exceptionellt svaga skådespeleri tar ändå hem priset.

James Dean och Marlon Brando verkar vara Wiseaus stora förebilder men tyvärr lirar han inte i riktigt samma liga. Kolla det här klippet så förstår ni bättre vad det handlar om.

Wiseau vill berätta mycket genom sin karaktär Johnny. Till en början har Johnny ett bra jobb och är nära att ta ett kliv uppåt på karriärstegen. Han har vacker flickvän som han ska gifta sig med, och en polare som han vet att han alltid kan lita på.

Men sedan går det åt pipan för Johnny. Stackaren blir snuvad på en löneförhöjning varefter han upptäcker att den blivande hustrun vänsterprasslar med hans bästa kompis.

Motgångarna leder till en kavalkad av stora känslor som sliter Johnny i stycken, men där det borde bli melodram så blir det istället oavsiktlig parodi på Tennessee Williams.

Då det fasansfulla skådespeleriet paras ihop med en dialog som saknar logik, och filmhistoriens stökigaste manuskript klipps ihop utan någon som helst rytmsinne är resultatet ett fullständigt unikt monster som är så fult att det blir vackert.



Tommy Wiseau besöker Jimmy Kimmel-show tillsammans med James Franco. Tommy Wiseau, James Franco och Jimmy Kimmel.

Mannen, myten och mysteriet

Auteuren bakom denna märkliga berättelse heter alltså Tommy Wiseau. Eller egentligen skulle man kunna säga att det är han som är den märkliga berättelsen.

Då han i filmen yttrar sina första repliker hajar man omedelbart till. Han talar konstigt, han levererar sina repliker på ett underligt sätt, han rör sig på ett märkligt vis och kemin med de övriga karaktärerna är obefintlig. Allt han gör, säger och rör blir bara fel, men på ett ytterst fängslande sätt.

Det är så tokigt att man som tittare börjar undra hur det alls är möjligt att den här kufen klarat av att vispa ihop en hel långfilm. Men då man försöker ta reda på bakgrundsinformation så visar det sig att få människor verkar veta vem Tommy Wiseau på riktigt är.

Vad han höll på med innan han blev den kultfigur han är idag? Varifrån kommer han? Vad heter han på riktigt? Varifrån kommer förmögenheten som gjorde det möjligt för honom att producera en helt egen långfilm?

Enigmat Wiseau påstod själv länge att han skulle vara uppvuxen i New Orleans, men hans kraftiga östeuropeiska accent avslöjar honom så fort han öppnar munnen.

I verkligheten misstänks Wiseau komma från Polen varifrån han längs dunkla gränder och många svängar hittade ett hem i USA och Louisiana där han till en början bodde hos sin farbror och faster. Hans riktiga släktnamn lär vara Wieczor.

Namnet “Wiseau” tros komma från franskans “oiseau” som betyder fågel. Teorin är att Wiseau som yngre sålde leksaksfåglar och att han kallades “Fågelmannen”.

I fjol bekräftade Wiseau äntligen att han i verkligheten kommer från Europa, men desto mer har han inte velat berätta. Han konstaterade ändå att han är en stolt amerikan.

Pengarna?

Greg Sesteros bok The Disaster Artist handlar inte enbart om livet under inspelningarna av The Room, den handlar också om hans underliga och osannolika vänskap med Wiseau.

Sestero är mannen som allra bäst känner till hemligheterna som omringar Wiseau, men har i sin bok medvetet låtit bli att avslöja alltför mycket. Det här beslutet har han fattat för att bevara den magiska mystiken kring The Room.



Tommy Wiseau och Greg Sestero. Tommy Wiseau och Greg Sestero. Bild: / All Over Press

Även om det inte syns på slutresultatet så hade filmen en budget på sex miljoner dollar. Dessa pengar användes inte väl.

Wiseau som inte lär ha begripit skillnaden mellan en traditionell filmkamera och en digital kamera bestämde sig för att skaffa en av var och lät filmen spelas in med båda kamerorna samtidigt.

Dessutom köpte han kamerorna istället för att hyra dem vilket är normal praxis i filmbranschen.

Hur hade Wiseau råd med att slösa så här?

Enligt Sestero har Wiseau importerat och sålt kläder och senare köpt affärslokaler som han sedan hyrt ut. Men hur han lyckades bli förmögen och dessutom så snabbt är ett stort mysterium.

Dokumentären Room Full of Spoons ämnar svara på alla dessa frågor men Wiseau försöker stoppa den från att visas. Rättsprocessen är fortfarande i gång även om dokumentären har varit klar redan en tid.

Vad kan vi lära oss av The Room?

Allt sedan Tommy Wiseau blev en kändis har han insisterat på att de oavsiktligt komiska och klumpiga inslagen i hans film i verkligheten skulle vara där med avsikt. I själva verket hade han planerat att filmen skulle bli just den kultklassikern som den har blivit!

I intervjuer predikar Wiseau om mjuka värden. Han ser sig själv och The Room som ambassadörer för kärlek och medkänsla.

Då James Franco vann en Golden Globe för sin huvudroll i The Disaster Artist följde Wiseau med upp på scen tillsammans med Franco och försökte komma åt mikrofonen. Han blev ändå blockerad av en skrattande Franco.



Tommy Wiseau fick inte utrymme för ett tacktal på Golden Globe-galan. Tommy Wiseau och James Franco.

Senare berättade Wiseau att han ville säga att världen skulle vara ett bättre ställe att leva i om alla skulle älska varandra lite mer. Så uppmanade han ännu människor att se The Room, ha roligt och njuta av livet. Enligt Wiseau lever den amerikanska drömmen fortfarande.

Hur detta budskap kommer fram i The Room är svårt att begripa, men det finns ändå mycket att ta med sig av den.

I en lyckad film sjunker man in i berättandet (vilket förstås är meningen) medan man i en verkligt misslyckad film lätt upptäcker vad som gått snett, och därför vad som kunde ha gjorts bättre.

Man kan lära sig mycket om film- och berättarkonst genom att se ett så här bedrövligt verk.

The Room är en verklig guldgruva för alla som är intresserade av filmskapande eller film över lag.

Samtidigt ger filmen och historien kring Tommy Wiseau en inblick i en mycket märklig människas psyke vilket är enormt fascinerande.