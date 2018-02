Samernas nationaldag firas 6.2 - se video som förklarar bakgrunden till nationaldagen

Samernas nationaldag fanns första gången i almanackan år 2004. Det bor ca 7000 samer i Finland.

Samekonferensen som hölls i Helsingfors 1992 slog fast att samernas nationaldag ska infalla varje år den 6 februari.

Den historiska bakgrunden till nationaldagen är den första samiska kongressen, som hölls i Trondheim i Norge 6.2.1917. Vid det tinget inleddes samarbetet mellan samerna över nationsgränserna. En av initiativtagarna till mötet var frihetskämpen Elsa Laula.

Den största frågan vid den första samiska konferensen var frågan om hur samernas möjlighet att leva skulle kunna bevaras, då nationsgränserna försvårade deras traditionella rörlighet och renarnas bete.

Dessutom började majoritetsbefolkningen använda allt mera av samernas område.

Samerna är Europas nordligaste och Nordens enda ursprungsfolk. De har en egen historia, språk, kultur, näring, livsstil och identitet.

Ett ursprungsfolk är ett folk vars förfäder har bott på ett område när det erövrades eller bebyggdes, eller redan innan nuvarande nationsgränser slogs fast.

Sedan 1991 har samerna blivit hörda som ursprungsfolk i riksdagen, i ärenden som specifikt berör dem. I Finland, Sverige och Norge har samerna också ett eget samarbetsorgan, sametinget.