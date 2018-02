Ärkebiskop och Flyktinghjälpen: Asylpolitiken måste granskas

Oron för asylsökandes rättsskydd är stor både inom kyrkan och flyktingorganisationer. Det är dags att utvärdera asylpolitiken skriver ärkebiskop Kari Mäkinen och verksamhetsledare Annu Lehtinen vid Finlands flyktinghjälp i Helsingin Sanomat idag.

De senaste åren har asylpolitiken skärpts genom flera olika beslut

och det är dags att granska hur helheten ser ut. Det finns risk för att människor som borde få asyl inte får skydd, utan i stället skickas till otrygga hemländer där de riskerar förföljelse, skriver Mäkinen och Lehtinen i ett inlägg.

Mäkinen och Lehtinen konstaterar att det år 2015 kom ovanligt många flyktingar till Finland.

Asylpolitiken skärptes genom flera olika åtgärder. Möjligheten till humanitärt skydd slopades, de asylsökande fick mindre juridisk hjälp, det blev svårare att få familjeåterförening och det blev svårare att få asyl.

Det handlar inte bara om enskilda beslut som fattats av beslutsfattare och myndigheter, utan om hur de tillsammans påverkat hela asylprocessen och de asylbeslut som har fattats, skriver Mäkinen och Lehtinen.

- Det fanns ett behov att fatta snabba beslut, men nu är det dags att se vad besluten har lett till - och också fundera på om vi behöver ändra något i vår asylpolitik, säger Annu Lehtinen till Svenska Yle.