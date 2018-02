Korvstoppning fungerar inte längre - 600 österbottniska lärare funderade på nya inlärningsmetoder

Dagens lärare måste hela tiden utvecklas, ta in ny kunskap och våga mer än bara låtsas vara digital.

Det är några tankar som kom fram på ett stort lärarseminarium vid Sursik i Pedersöre på lördagen.

Omkring 640 lärare från Karleby till Nykarleby hade samlats för att kika på framtiden via föreläsningar och workshopar.

- Man måste gå kurser och utvecklas hela tiden. Synen på barn men också synen på lärare har ändrats så mycket, säger Gunilla Hiltunen som är förskollärare på Kyrkostrands skola i Pedersöre.

Enligt henne är läraren inte längre en korvstoppare som bara matar barnen med information, utan kanske snarare en handledare.

Samma ord använder rektor Ann-Helen Mäkelä i Överesse skola.

- Det är inte längre korvstoppning. Vi behöver inte veta allt utan vi ska visa barnen var de kan hitta information och lära dem tolka den.

Systemet är i dag också mer individuellt och man utgår mer från barnen.

- Jag har ingen bok jag slaviskt följer längre. I stället tar vi teman utgående från barnens intresse och låter dem styra rätt långt. Och så tar jag in det jag måste bakvägen. Jag får in mina mål, men via barnens intressen, säger Hiltunen.

Till exempel om barnen gillar dinosaurier lägger Hiltunen upp ett tema med både litteratur, sånger och idrott som anknyter till dinosaurier.

Läraren coach, eleverna på jobb?

Lärarna borde oftare våga testa nya saker och se vad som funkar och inte funkar, var en tes hos Sebastian Widjeskog som är lärare men också egenföretagare. Han höll en workshop om hur man startar pedagogiska förändringar.

- Världen förändras hela tiden. Därför måste vi också göra experiment. Till exempel att kasta ut pulpeterna och ta in soffor. Det låter kanske banalt men det kan vara ett sätt.

Widjeskog har också sett exempel i Jyväskylä där man inte kallade läraren för lärare längre.

- De kallade läraren coach och studerande enterprenörer. Alltså ingen kommer till skolan för att studera utan för att jobba.

80-talet funkar inte längre

I och med att det finns så mycket information och så många lätt kan nå den via internet så förändras lärarens uppgift, anser också Widjeskog.

- Läraren går från att vara en expert som vet allt till någon som leder inlärningen istället för att förmedla all info. Det är klart att vi behöver ha substanskunskap men vi måste börja lära oss att leda inlärningsprocesser.

Den pedagogik som fungerade på 80-talet fungerar inte längre, anser också läraren Mikael Lillqvist i Risö skola i Larsmo. Till exempel all ny teknik gör att lärarna ska tänka om.

- Det betyder också att det som jag utbildade mig för i slutet av 70-talet så har jag inte riktigt stor nytta av i dag. Utan fortbildningar står jag mej blankt.

Det som är kul funkar

Om lärarna alltså ska sluta med korvstoppning kanske de i stället ska göra sushi. Den tanken föddes i alla fall hos Mikael Fröjdö på Lagmans skola Jakobstad. Hans tes är att det som är kul och fungerar är också pedagogiskt.

- Det är inte så jätteroligt att börja måndag morgon med att slå upp sidan 27 i läroboken.

I stället kan man utgå från barnen, anser Fröjdö. Om man till exempel undervisar om Japan och Asien kanske man börjar med att se en filmsnutt om något som hänt i Japan.

- Och så kanske man bjuder på sushi. Så kommer ungarna hem och berättar att vi har ätit sushi, vi har varit i Tokyo idag!

Naturfilmer och porr

Via en film eller annat kan man få en början på en diskussion i klassen.

- Och när man har fiskat igenom hela klassen och listar det så har man en lärobok, säger Fröjdö.

Han säger också att barnen egentligen inte behöver skolan för att lära sig en massa saker.

- Men däremot måste vi lära dem att orientera sig - så de vet var de ska leta. De har ju hela världen i sin telefon. Allt från fantastiska naturfilmer till porr. Där har vi en jättestor utmaning.

Spela in länk åt läraren

Camilla Fellman från Carleborgsskolan Nykarleby höll en workshop om fyra digitala verktyg som går att använda i de flesta ämnen.

Det handlar bland annat om hur man kan spela in sin röst och enkelt skicka en länk åt läraren.

- Man kan till exempel köpa en tågbiljett på franska eller ge en vägbeskrivning på finska. Eleverna pratar in det, kanske som en dialog med en annan elev, och så skickar de en länk till läraren.

Eller så får eleverna via video på finska berätta vad de gillar eller inte gillar.

- Du får hela klassens svar på fem minuter och sedan får jag i lugn och ro titta hur eleven har utvecklats.

Fellman betonar att eleverna inte ifrågasätter tekniken eller svårighetsgraden i olika mojänger de får framför sig.

- Vi som lärare ska vara modiga och testa. Eleverna tycker det är roligt att jobba på telefon eller dator.

Lärobok och papper är inte heller fel, men på 70 minuter långa lektioner behöver man ha olika moment, enligt Fellman.

- Vi ska inte bromsa den digitala delen. Den måste finnas med, och inte så att vi gör pdf av tidigare word och låtsas vara digitala. Vi ska ta steget längre.

Tror på boken

Men visst har boken också sin plats. Nina Wikström från Bennäs skola gick på en workshop som kallas De 60 bästa böckerna.

- Jag tror på boken ännu.

Just nu läser Wikströms klass ett kapitel i en bok varje dag och så ställer hon frågor om kaptlet.

- De tycker det är jätteroligt. Man måste ju välja en bok som är bra och spännande. Så jag har fått alla att läsa och de har svårt att sluta efter ett kaptiel, de vill läsa vidare.

Det som läsande kan lära är ändå en slags utgångspunkt.

- Allt bygger ju på att du kan läsa och förstå, ordförståelse och ett rikt språk och så vidare.