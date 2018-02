Melodifestivalen: Lundvik och Ingrosso sjunger sig hela vägen till finalen

Det var John Lundvik och Benjamin Ingrosso som kröntes vinnare och går vidare till final i den första deltävlingen i Melodifestivalen 2018.

Ludvik vann med sången My turn och går direkt till final.

På efterkälken förkunnades Benjamin Ingrosso som deltävlingens andra finalist med låten Dance you off.

Det två bidragen som kom vidare till andra chans blev Renaida med sången All the feels och Sigrid Bernson med Patrick Swayze.

Nedan kan du se deltagarna i de övriga deltävlingarna.

Deltävling 2 i Göteborg 10 februari

Ida Redig - Allting som vi sa

Jonas Gardell - Det finns en väg

Margaret - In my cabana

Liamoo - Last breath

Samir & Viktor - Shuffla

Mimi Werner - Songburning

Stiko Per Larsson - Titta vi flyger

Deltävling 3 i Malmö 17 februari

Martin Almgren - A bitter lullaby

Barbi Escobar - Stark

Moncho - Cuba Libre

Jessica Andersson - Party voice

Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - Min dröm

Dotter - Cry

Mendez - Everyday

Deltävling 4 i Örnsköldvik 24 februari

Emmi Christensson - Icarus

Elias Abbas - Mitt paradis

Felicia Olsson - Break That Chain

Rolandz - Fuldans

Olivia Eliasson - Never Learn

FELIX SANDMAN - Every Single Day

Mariette - For You

Finalen sänds från Friends Arena i Stockholm den 10 mars. Andra chansen sänds den 3 mars.