Årets finlandssvenska idrottsförening kommer från Raseborg: ”Jag började gråta när jag hörde att vi blivit valda”

Raseborgsföreningen Rasbudo ITF Taekwon-Do utsågs till årets förening 2017 på den finlandssvenska idrottsgalan på lördagen. Lindah Kesti från Rasbudo blev så glad att hon brast i gråt.

I dag fyller taekwondo och föreningen paret Kestis hela liv.

Men Lindah Kesti har inte hållit på med taekwondo hela sitt liv.

Det att hon kom i kontakt med grenen hängde ihop med att parets son hade en del motoriska utmaningar.

- Han prövade på fotboll och handboll men ingenting nappade.

Jag var trettio år, hade just fött mitt tredje barn och var ordentligt överviktig. Jag var riktigt klumpig, jag ramlade när jag gjorde kullerbyttor. Jag kunde heller inte sparka på flera år. Men hej, look at me! ― Lindah Kesti

Lindah Kesti berättar att hon hade hört om kampsport och förundrat sig över att också barn sysslar med sådant.

Så hon läste på och kom in på filosofin bakom. Vid samma tider råkade hon se en annons om en taekwondokurs i Ekenäs.

- Vi åkte dit och på den vägen är det. Sonen började. Jag satt på sidan men tränarna sade att alla kan vara med.

Lindah Kesti var alltså vuxen när taekwondo blev hennes gren.

Det går bra att börja när som helst, påminner hon.

- Ja! Jag var trettio år, hade just fött mitt tredje barn och var ordentligt överviktig.

I början var det jobbigt.

- Jag var riktigt klumpig, jag ramlade när jag gjorde kullerbyttor. Jag kunde heller inte sparka på flera år. Men hej, look at me! skrattar Lindah Kesti nu.

Fick veta för veckor sedan



Rasbudos ordförande Rafael Kesti berättar att han fick höra om utmärkelsen redan för några veckor sedan.

- Det slog mig som med en hammare i huvudet. Jag kunde inte tänka mig att vi skulle få ett sådant här pris.

Han säger att det var en stor överraskning.

- Det är inte så vanligt att en kampsportsförening får en sådan här utmärkelse.

Kändes helt otroligt

Lindah Kesti säger att hennes man Rafael ringde henne och berättade nyheten.

- Han sade, att om jag inte sitter så ska jag sätta ner mig. Och det gjorde jag.

- Så berättade han att vi blivit valda och jag började gråta. Det kändes helt otroligt, säger hon.



Rasbudo tog många medaljer 2016 i Tjeckien. Finlands tävlingslag i taekwondo-tävlingen Czech open. Bild: privat

Rafael och Lindah Kesti säger att träningarna ska vara roliga. Rafael Kesti och Lindah Kesti poserar med diplomet mellan sig. Bild: Bubi Asplund / Yle

I motiveringarna till det priset sägs det bland annat att Rasbudo är en förening som ser sina medlemmars enskilda behov och bryr sig om individens välmående.

Det sägs i motiveringarna också att sammanhållningen och andan är god inom föreningen.

- Vi vill att det ska vara roligt att komma till träningarna, det poängterar Rafael alltid, säger Lindah Kesti.

Omkring hundra medlemmar

Båda två fungerar som tränare och instruktörer i föreningen. Rafael Kesti är föreningens ordförande och Lindah Kesti är sekreterare.

Rasbudo har omkring hundra medlemmar. Som mest har föreningen haft upp till 120 medlemmar.

- Medlemsantalet ökar alltid med några personer då vi ordnar nybörjarkurser, säger Lindah Kesti.

Hon konstaterar att intresset för taekwondo har vuxit mycket bland kvinnor.

- Kvinnor söker sig till självförsvar. De är jättemedvetna om hur viktigt det är att vara i gott skick och att kunna försvara sig.

Bred åldersgaffel

Åldersstrukturen är bred, de yngsta medlemmarna är sju medan de äldsta är 65 år gamla.

Föreningen har fem tränare eller ledare förutom Lindah och Rafael Kesti.

Rasbudo har en egen träningslokal i Dragsvik. Rafael Kesti säger att föreningen var mer eller mindre tvungen att skaffa sig en egen lokal.

- Vi har jättemånga medlemmar som tävlar och då de kommer upp till en viss nivå i sitt kunnande räcker inte skolornas gymnastiksalar. Träningsmöjligheterna i regionen är begränsade.

Tvungna att hjälpa medlemmarna

Han säger att träningsmöjligheterna måste vara bra för idrottare som strävar framåt.

- Vi kände på oss att vi måste hjälpa våra medlemmar genom att skaffa en träningslokal.

För att finansiera verksamheten i den egna träningslokalen ordnar man bland annat självförsvarskurser för företag och grupper.

- Det här gör vi, Lindah och jag, väldigt mycket, säger Rafael Kesti.