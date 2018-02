Ikväll är det Ladies First Big Bands tur att gästa Tomas Ek i Vår musik.

I programmet får vi höra stora hitlåtar som Celebration, Blame it on the Boogie, It's Raining Men och When a Man Loves a Woman.

Vår musik i Yle Vega med start kl.19.22. Ladies First Big Band uppträder kl.20.03.