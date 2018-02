Nu lirar barnen basket i Pargas – "Vi är lyckligt lottade som har hittat en så bra och motiverad tränare"

I Pargas har man kört i gång med basket för barn och unga. Sedan början av året har man tränat en gång i veckan, och nu är gruppen så gott som full.

Tillsvidare har man verksamhet för flickor och pojkar i åldern åtta till tretton år. Träningarna går på både finska och svenska.

Träningarna är en gång i veckan och det är meningen att det ska vara lätt att komma med. Tyngdpunkten ligger på att lära sig grunderna och ha roligt.