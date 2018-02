Provocerande men bra säger elever om mobilstopp i gymnasiet – ”Jag har aldrig lyssnat så mycket på lektionerna”

Sedan användningen av mobiltelefonerna begränsades under vissa lektioner vid Mattlidens gymnasium i måndags har elevernas koncentration blivit bättre. Både lärare och elever är lättade, men det känns fortfarande svårt att ge ifrån sig mobilen.

Svenska Yle besöker Mattlidens gymnasium på onsdag förmiddag. På historielärare Niklas Anderssons lektion diskuterar eleverna konst. Debatten handlar om censur och om gamla konstverk som kan anses vara sexistiska borde plockas ner, alltså censureras.

Alla de cirka tjugo eleverna i klassen verkar hänga med i svängarna. Cirka 30 minuter in i lektionen blir det dags för grupparbete, och då släpper mobilbegränsningen.

- Nu får ni plocka fram telefonerna och använda dem i era arbeten, säger Andersson.

Elliot Bergström tyckte först det verkade onödigt med begränsad mobilanvändning. Men nu har han ändrat åsikt.

- Jag har säkert aldrig lyssnat så mycket på lektionerna som nu på sistone.

Du tror det är på grund av att telefonen är borta?

- Nog är det så. Det är synd men så är det, säger Bergström.