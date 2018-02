Genombrott i kommunbranschens löneförhandlingar

Kunta-alalle on syntymässä neuvottelutulos.

Palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen.

Sopimuskauden pituus on 2v. 2kk.

Lisäksi maksetaan tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä.

Hienoa on, että lopputulos edisti myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.#tehy