Månskensbonden och PERK feat. Mi utmanar Vegatoppen - rösta här!

Två nya låtar utmanar Vegatoppen den här veckan. Månskensbonden med låten Släkt i var och varannan gård och PERK feat. Mi med låten My father's eyes.

Du kan påverka listan

Varje vecka tävlar tio låtar om en placering på Vegatoppen. De åtta låtarna som fått mest röster går vidare medan de två sämst placerade får lämna leken.

Vegatoppen är Yle Vegas egen musiklista vars placeringar du kan påverka genom att rösta!

Fågelmannen och Under the satellites tackar för sig för den här gången på Vegatoppen.

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen vecka 5:

1. Andrea Eklund / Sommarlängtan: 17.19 %

2. Heléne Nyberg / Om du öppnar hjärtat: 14.45 %

3. Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 14.06 %

4. Ronya Mariah / My Way Home: 11.33 %

5. Jussi Lindberg / Det finns en stad: 9.38 %

6. Sofia Ahläng / Youth Attack: 8.98 %

7. Wentus Blues Band / Let me get over it: 8.98 %

8. Dollypops / I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter: 7.81 %

----------------------------------------------------

9. Fågelmannen / Andra sidan: 5.86 %

10. Under the Satellites / Sun: 1.95 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 6 presenteras torsdag 15.2.2018 kl. 20.03 med repris lördag 17.2.2018 kl. 21.03. Då får du veta om utmanarna tar sig upp på Vegatoppen och hur det går för listans övriga låtar och artister.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.19:22, med repris på söndag kl. 19:22. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

