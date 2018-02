Stora fönster gör det lätt att titta in i Raseborgs nya mentalvårdscenter - gardiner gör alla nöjda

De stora fönstren var inte populära i Raseborgs mentalvårdscenter i Ekenäs. Det var lätt att titta in och det tyckte inte personal och patienter om. Nu är det bättre då det hänger gardiner för fönstren. Matsalen i Rasevorgs mentalvårdscenter hars tora fönster så man ser bra in, men nu hänger det gardiner i fönstren. Bild: Marica Hildén / Yle

Det psykiatriska samarbetet fungerar i Raseborgs mentalvårdscenter i Ekenäs. Men det är en utmaning för en del patienter och anställda att känna sig hemma i den nya byggnaden.

Personalen tror ändå det blir bra i framtiden.

Den psykiatriska vården och mentalvården i Raseborg finns nu i Raseborgs mentalvårdscenter, som ligger alldeles intill Raseborgs sjukhus.

Även missbrukarvården finns i nybygget.

Detta finns i Raseborgs mentalvårdscenter i Ekenäs Första våningen Vuxenpsykiatriska öppenvårdens stödavdelning

Ungdomspsykiatriska dagenheten

Vuxenpsykiatriska dagenheten med fysioterapeuter och ergoterapeuter

HUCS administration Andra våningen Raseborgs stads enheter för mentalvård och missbrukarvård

Ungdomspsykiatrins öppenvårdsteam

Vuxenpsykiatrins öppenvårdsteam

Mentalvårdscentret hade öppet hus på torsdagen (8.2) för att visa byggnaden och sin verksamhet.

Här är Raseborgs mentalvårdscenter i Ekenäs. Det nya huset finns intill Raseborgs sjukhus och är drygt 2 000 kvadratmeter. En vintrig dag utanför Raseborgs mentalvårdscenter. Bild: Marica Hildén / Yle

Tidigare fanns den psykiatriska verksamheten på Ekåsenområdet intill Nylands brigad.

I slutet av förra året flyttade alla till den nya byggnaden.

Dålig skyltning och insyn

Det har inte varit enkelt att göra sig hemmastadd på den nya adressen.

Insyn, knappt om privatliv, stora fönster, långa korridorer och dålig skyltning är några av de utmaningar som sjukskötare Clara Johansson berättar om.

En av korridorerna i Raseborgs mentalvårdscenter. Raseborgs mentalvårscenter består av en hel del korridorer. Bild: Marica Hildén / Yle

Clara Johansson och hennes kolleger tar emot dagpatienter som besöker mentalvårdscentret flera dagar i veckan i två till tre månader.

Här planerar patienterna sin psykiatriska vård tillsammans med läkare, de deltar i sysselsättningar och samtalar med sina egenvårdare.

Bra samarbete

Johansson säger att man nu har bättre samarbete med alla inom psykiatrin eftersom alla är nära varandra.

- Vi finns också närmare den somatiska vården på Raseborgs sjukhus och det är närmare till laboratoriet.

Sjukskötare Clara Johansson. Clara Johansson är sjukskötare på Raseborgs mentalvårdscenter. Bild: Marica Hildén / Yle

Men både patienter och personal saknar Ekåsenområdet.

- Det var mera avskilt på Ekåsen där det fanns bättre möjligheter att vara ute, utan att vara mitt i samhället där alla ser en. Ramsholmen finns i närheten, men det är inte riktigt samma sak.

På Ekåsenområdet kunde patienterna gå omkring utan att någon såg dem. På det nya stället har de inte möjlighet till samma avskildhet. En grönskande strand vid Ekåsensn sjukhus i Ekenäs. Bild: YLE/Malin Valtonen

Clara Johansson tror att de patienter som var med på Ekåsen också saknar sitt gamla ställe.

- Vi har inte samma frid och ro här då det rör sig en hel del människor i samma korridor.

Matsalens stora fönster är inte populära

Raseborgs mentalvårdscenter är nytt, fint och rent, men det finns en hel del utmaningar för både personal, patienter och besökare.

Det är i synnerhet matsalen som är problematisk. Den finns mitt i huset och har stora fönster som gör det lätt att titta in då folk går förbi byggnaden.

- Då man kommer in via huvudingången tror man att man ska fortsätta att gå rakt in i byggnaden, men då kommer man in i avdelningens matsal.

Det gick hur bra som helst att se in i matsalen innan gardinerna hängdes upp. Matsalen i Rasevorgs mentalvårdscenter hars tora fönster så man ser bra in, men nu hänger det gardiner i fönstren. Bild: Marica Hildén / Yle

Clara Johansson säger att patienterna har reagerat negativt på de stora fönstren i matsalen.

- Det stör inte mig att man kan se in, men det är inte okej för patienterna. Nu finns det i alla fall gardiner i fönstren.

"Matsalen är inte planerad för psykiatrisk verksamhet"

Avdelningsgruppchef Johanna Onnismaa tycker att de stora fönstren i matsalen inte är planerade för psykiatrisk verksamhet.

- Varken personal eller patienter tycker om att matsalen är mitt i huset och att alla kunde se in. Jag tror att det är bra nu eftersom det finns gardiner.

Överskötare Annika Rehn, verksamhetschefen för HUCS psykiatri Matti Holi, avdelningsgruppchef Johanna Onnismaa och konsulterande psykiater Leena Rehnberg-Laiho i matsalen. Annika Rehn, Matti Holi, Johanna Onnismaa och Leena Rehnberg-Laiho i Raseborgs mentalvårdscenters matsal. Bild: Marica Hildén / Yle

Patienterna kan äta på avdelningen om de vill.

Transparens är viktigt

Matti Holi är verksamhetschef för hela psykiatrin inom Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). Han konstaterar att det inte är lätt att planera lokaler för psykiatrisk vård.

- Vi vill vara transparenta så att man ser att det inte pågår något skumt, å andra sidan måste man få vara privat. Det är inte lätt att hitta balansen.

Det här är ett av rummen på den ungdomspsykiatriska avdelningen. Ett rum på Raseborgs mentalvårdscenter. Bild: Marica Hildén / Yle

Vad tycker du om de stora fönstren?

- De ger bra ljus och det är okej då det finns gardiner. Nya psykiatriska sjukhus byggs i dag med mycket glas.

Inga egna rum för sjukskötarna

Clara Johansson säger att det inte är lätt för varken patienter eller patienternas besökare att hitta i huset.

- Det är inte tillräckligt bra skyltat, här finns många trappor och korridorer. Man kan också utifrån se in i vår korridor.

Sjukskötarna Clara Johansson, Jenny Bussman och Pia Selenius jobbar i samma rum. Sjukskötarna Clara Johansson, Jenny Bussman och Pia Selenius jobbar på Raseborgs mentalvårdscenter. Bild: Marica Hildén / Yle

Clara Johansson jobbar tillsammans med fyra andra sjukskötare i ett rum. På Ekåsen hade de egna rum.

- Nu bokar vi rum på andra våningen för att ha enskilda samtal med klienterna. Det är ännu ovant, men det går.

Är Raseborgs mentalvårdscenter för litet?

Johansson nickar.

- Våra lokaler är för små. Vi är fem som delar på ett rum, och flera delar också på avdelningskansliet.

Fungerar arbetet ändå?

- Så där. Det är lätt att störa varandra då man ska koncentrera sig och någon annan måste prata.

I köket kan till exempel ergoterapeuten jobba tillsammans med patienterna. Köket på Raseborgs mentalvårdscenter där bland andra ergoterapeuterna jobbar med klienterna. Bild: Marica Hildén / Yle

Det som personalen också funderar på är hur patienterna tar sig till Raseborgs mentalvårdscenter.

Det var lätt att komma med tåg eller buss till Ekåsen, nu är man mera avsides.

- Vi oroar oss för det här. Tillsvidare kommer ingen med buss, men det finns säkert någon som åker buss i framtiden.

Har du alls en känsla av att det kommer att fungera att jobba här i framtiden?

- Jo, det tror jag nog och utomstående lär sig säkert också hur huset fungerar.

Nöjd vuxenenhet

Överskötare Annika Rehn berättar att på Raseborgs stads mentalvård, vuxenenheten, är personalen nöjd med sina lokaler.

Överskötare Annika Rehn. Annika Rehn, överskötare. Bild: Marica Hildén / Yle

I en korridor på andra våningen jobbar en psykiatrisk sjukskötare, två psykologer och en socialarbetare.

De jobbade tidigare på Carpelansvägen i det så kallade X-huset.

- Jag har förstått att de är nöjda. Samarbetet fungerar bra med andra och det finns personer man kan fråga och diskutera med.

Här kan patienterna också samlas för att arbeta. Ett rum i Raseborgs mentalvårdscenter där klienterna kan sitta och arbeta och pyssla. Bild: Marica Hildén / Yle

Annika Rehn jobbar själv i Villa Ormnäs som finns i närheten av Ekenäs camping. Hon tycker att Raseborgs mentalvårdscenter är bra och lyckat.

- Det är ljust och trivsamt. Här finns alla förutsättningar för en god vård och samarbete.

"Andra orter borde ta en titt på Raseborg"

Matti Holi tycker också att byggnaden är lyckad. Han tycker att andra orter i Finland borde ta sig en titt på Raseborg med tanke på den kommande vård- och landskapsreformen.

- Västnyland har fått sin bricka klar i arbetet med psykiatrin i Nyland. Stora gamla Ekåsen är stängd och i stället har vi en mindre enhet som stöder öppenvård.

Matti Holi, verksamhetschef för psykiatrin inom HUCS. Matti Holi verksamhetschef för Hucs psykiatri. Bild: Marica Hildén / Yle

Holi säger att det är just så här det ska vara: enheten finns intill Raseborgs sjukhus vilket leder till samarbete.

- Samma görs nu i Lojo där Fagernäs sjukhus stängs och man bygger till vid Lojo sjukhus. Det finns också planer på det i Borgå, men ni är först här i Västnyland.