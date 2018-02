Motigt för Salonen och Penttala – båda föll i kvalet

Det blev inga blåvita finalplatser efter den första kvalomgången i herrarnas puckelpist i OS. Jimi Salonen och Jussi Penttala lyckades inte hålla sig på benen i dagens kval.

30 åkare tävlar i puckelpist i OS och från dagens första kvalomgång gick de tio bästa vidare till finalen. Om det blir finländskt deltagande i finalen avgörs i den andra kvalomgången på måndag då ytterligare tio finalister ska vaskas fram.

Jimi Salonen och Jussi Penttala hade ingen lätt dag i den tidigare finländska paradgrenen. Salonen och Penttala föll i sina kvalåk och hade ingen chans att ta sig in bland de tio bästa.

Salonen som på förhand är Finlands starkaste kort i Pyeongchang föll direkt efter sitt första hopp och därmed var dagen förstörd.

– Jag har haft problem med det första hoppet också på träningarna. Jag försökte ta det lugnare men det räckte inte till. Åket var annars bra förutom det första hoppet, sa Salonen till Yle.

Penttala hade det lite småstruligt under inledningen av sitt åk och efter det andra hoppet stod även han på öronen. Salonen fick 43,18 poäng för sitt åk och Penttala 30,15 vilket gav en 27:e respektive 28:e plats.

– Så här gick det den här gången. Träningarna har gått bra de senaste dagarna, jag ska ta en finalplats i nästa kvalomgång, sa Salonen.

Mikael Kingsbury som leder världscupen var bäst i kvalet.

Laffont starkast i damkvalet

I damernas kval var det franskt i topp i den första omgången. Perinne Laffont fick 79,72 poäng för sitt åk och vann närmast före Andi Naude från Kanada.

Justine Dafour-Lapointe från Kanada som vann OS-guld i Sotji för fyra år sedan var fyra i dagens kval medan Jaelin Kauf som leder världscupen var femma.

Finalerna i puckelpist avgörs i tre omgångar. De tolv bästa går vidare från den första omgången. Efter det andra åket gör de sex bästa upp om medaljerna i superfinalen.

Resultat, puckelpist kval:

Herrar:

1. Mikael Kingsbury CAN 86,07

2. Aleksandr Smysjiajev OAR 83,93

3. Dimitrij Reikherd KAZ 81,23

4. Trou Murphy USA 80.95

5. Ikuma Horishima JPN 80,35

6. Daichi Hara JPN 80,01

7. Pavel Kolmakov KAZ 79,98

8. Philippe Marquis CAN 77,77

9. Matt Graham AUS 77,28

10. Sacha Theocharis FRA 76,55

----------------

27. Jimi Salonen FIN 43,18

28. Jussi Penttala FIN 20,15

Damer:

1. Perrine Laffont FRA 79,72

2. Andi Naude CAN 79,60

3. Morgan Schild USA 77,74

4. Justine Dafour-Lapointe CAN 77,66

5. Jaelin Kauf USA 77,45

6. Britteny Cox AUS 76,78

7. Julia Galysjeva KAZ 76,36

8. Keaton McCargo USA 75,67

9. Arisa Murata JPN 74,13

10. Audrey Robichaud CAN 72,48