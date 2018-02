Blåvit besvikelse i slopestylekvalet – Tonteri en dryg poäng från final

Samtliga finländska snowboardåkare missade OS-finalen i slopestyle. Närmast en finalplats var Roope Tonteri som slutade på sjunde plats då de sex bästa gick vidare. OS-debutanten Rene Rinnekangas skadade sig i sitt andra åk.

Snowboardåkarnas första tävling i Pyeongchang är slopestyle där fyra finländare fanns med i dagens kval. Roope Tonteri, Peetu Piiroinen, Rene Rinnekangas och Kalle Järvilehto tävlade alla i den första kvalgruppen.

Ingen lyckades ta sig till morgondagens final.

Närmast var Tonteri som blev första åkare att missa finalen. Tonteri som var elva i OS för fyra år sedan fick 72,60 poäng i sitt första åk på den svåra banan i Pyeongchang och han blev till slut en dryg poäng från en finalplats.

Tonteri som haft en del skador den senaste tiden låg på femte plats efter det första åket. I det andra lyckades han inte förbättra poängen och passerades då av norrmannen Torgeir Bergrem och svensken Niklas Mattsson.

– Visst grämer det då det var en svensk som passerade mig, sa Tonteri med ett skratt. Jag är nöjd med poängen idag, domarna gjorde ett bra jobb. Nu blir det att vila i tio dagar och vänta på tävlingen i Big air.

Rinnekangas fördes till sjukhus

Peetu Piiroinen fick inte sina hopp att stämma idag och slutade tionde plats. Han fick 69,26 poäng i sitt bästa åk.

För Rene Rinnekangas slutade OS-debuten med en handskada. Rinnekangas föll i sitt andra åk och fick föras till sjukhus.

– Jag är lite orolig för Rene just nu, förhoppningsvis är allt okej, sa Kalle Järvilehto som slutade på 15:e plats i kvalet.

Bäst i den första kvalgruppen var förhandsfavoriten Marcus Kleveland från Norge som fick 83,71 poäng i sitt första åk.

Resultat:

1. Marcus Kleveland NOR 83,71 Q

2. Carlos Garcia Knight NZL 80,10 Q

3. Sebastien Toutant CAN 78,01 Q

4. Mons Roisland NOR 76,50 Q

5. Torgeir Bergrem NOR 75,45 Q

6. Niklas Mattsson SWE 73,53 Q

--------------------

7. Roope Tonteri FIN 72,60

10. Peetu Piiroinen FIN 69,26

13. Rene Rinnekangas FIN 37,91

15. Kalle Järvilehto FIN 31,10