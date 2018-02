Petter Lindberg: Mindre "mysigt" och "hygge" - ordet "lagom" är den ledstjärna vi behöver i dag

Lagom är ett användbart ord som på senare tid allt oftare fått stå i skuggan av ord som jag och mer och America first. Men tänk om det äntligen blivit dags för lite måttfullhet? Tänk om ordet lagom är den ledstjärna vi alla behöver idag?

I jakten på följande skandinaviska trivselord, har turen kommit till lagom – ett ord som alldeles oförtjänt har fått stå i skuggan av hygge och mys, kanske för att vi levt i en sällsynt olagom tid och kanske för att lagom också kräver något annat av oss, än ett hedonistiskt självförverkligande.

Lagom är ett ord som innefattar eftertanke och ansvar och precis som redaktören och författaren Göran Everdahl skriver i inledningen till Boken om lagom (2018) att ”lagom nästan alltid är ett ställningstagande mot överdrifter”.

En lagom informativ bok om lagom. Pärmbild av Göran Everdahls bok "Boken om Lagom" Bild: Norstedts förlag

I en värld som styrs av män som gjort överdrifterna till en dygd och ett levnadsmönster, kan det onekligen vara rätt befriande att för en gångs skull slå dövörat till Trumps och Putins löften och istället bejaka den måttlighet som vi innerst inne vet att är bra för oss själva och vår omvärld.

Inte för inte är uttrycket ”Lagom är bäst” ett både användbart och behjärtansvärt mantra som vi borde upprepa lite oftare. Det skulle göra oss friskare, gladare och kanske också en smula tolerantare.

Någon kanske opponerar sig och säger att lagom bara är präktigt och ett sätt att kontrollera sin omvärld via försynta pekpinnar, men lagom är ingen dogm. Lagom är helt enkelt lagom och fungerar också i motsatt riktning, genom att ifrågasätta all form av fundamentalism.

Göran Everdahl kallar lagom ett slags personlig livsstilstermostat och det tycker jag är en alldeles utmärkt definition, för lagom är inte en konstant utan något som fluktuerar beroende på plats, person och situation.

Den svenske journalisten och författaren Göran Everdahl har skrivet en bok om Lagom. Den svenske journalisten och författaren Göran Everdahl. Bild: Norstedts förlag

Jag kan tycka att minst tio koppar kaffe om dagen är lagom, medan mina kolleger fnyser åt min konsumtion, men ändå tolererar mitt sörplande eftersom lagom är ett tänjbart begrepp och mitt kaffedrickande än så länge inte antagit extremformer som inverkar negativt på andras liv eller min egen hälsa.

Lagom är alltså besläktad med det sunda förnuftet, fast i mina ögon en mer avslappnad form av livshållning som inte är så rationell, utan mer utgår från känslor och vad min mage tål av koffein.

Förr härleddes begreppet lagom ur brist och anspråkslöshet. Lagom var en dygd som gjorde fattigdomen lite uthärdligare. Man maskerade bristen genom att tillmäta den ett egenvärde och vips var det fint men askes och gröt som var både hälsosamt och gott.

Men idag är allting annorlunda. Reklamer pådyvlar oss mat och prylar och de flesta behöver inte låtsas om att fattigdom är en självvald livshållning. Vi har nått den andra ytterligheten och gjort konsumismen till ett livsinnehåll, en ack så olagom ideologi som tär på jordklotets resurser. Men tack och lov finns det ett litet svenskt ord som erbjuder tröst och lindring:

“Lagom, the swedish way to a balanced life!”

Låtom oss alla hylla ordet lagom och ibland även följa det, i lagom proportioner, naturligtvis!