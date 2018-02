Essä: Därför har jag läst skvaller om kungligheter i hela mitt liv

Vad är det som fascinerar i kungligheter och varför nedvärderas människors intresse för dem? Författaren Sanna Tahvanainen har både frossat i deras berättelser och själv skrivit en bok om Kronan och i sin essä undersöker hon varför de här berättelserna är viktiga att ta på allvar:

Hur mycket saknar vi finländare ett kungahus? Det kan jag tala om det för er.

Så mycket att det på en av kvällstidningarnas löpsedel för ett par veckor sen stod att TITTA HÄR! KRONPRINSESSAN VICTORIAS SON GÅR OMKRING I FINSKTILLVERKAD OVERALL.

Själv är jag inte ett dugg bättre.

Jag knarkar Netflix-serien The Crown och tycker att den är det bästa som hänt brittiska kungahuset sedan Diana gifte sig med Charles – och det var 1981.