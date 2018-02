Experten om Niskanens skiathlon: "Hade inte räknat med en sådan genomklappning"

Iivo Niskanen hade egentligen inget val, men chansningen med att åka benen av fristillsspecialisterna i söndagens skiathlon vid OS lyckades inte. I stället blev det en genomklappning som gjorde Yle Sportens expert Glenn Lindholm fundersam.

Niskanen fick dra ett tungt lass under den första halvan av tävlingen. Han var uppe och drog under nästan samtliga av de 15 första kilometrarna.

– Man förstod nog redan vid skidbytet att han var ute ur medaljstriden, men att han skulle klappa igenom som han gjorde hade jag inte trott. Han visade i den klassiska delen att han är i form och då han är i form brukar också den fria tekniken fungera, säger en fundersam Glenn Lindholm på plats i Pyeongchang.

Efter 15 kilometer seg fristilsåkning i skiathlonen är Lindholm övertygad om att Niskanen inte deltar på just 15 kilometer med fri skidteknik vid OS.

– Han har den klassiska sprinten om två dagar som huvudmål på kort sikt, men huvudmålet är femmilen med klassisk teknik på nästsista dagen, påminner Lindholm.

Glenn Lindholm. Glenn Lindholm vid OS i Pyeongchang.

"Var hans enda chans"

Niskanen själv säger att han sköt sig i foten med valet av taktik och Lindholm är benägen att hålla med.

Delvis.

– Det tyckte jag i början men nu när jag tänkt efter lite var det egentligen hans enda chans att åka benen av fristilsspecialisterna på det här viset.

– Det som det föll på i dag var att han blev utan hjälp från övriga åkare. Jag hade hoppats på Simen Hegstad Krüger och Hans Christer Holund på den klassiska biten. Holund var med på ett hörn, men Niskanen fick nog dra det tyngsta lasset. Han blev helt enkelt för ensam, slår Lindholm fast.

Trodde inte på Krüger

Söndagens vinnare Krüger hade en händelserik tävling, när han föll efter dryga 100 meters åkning. Efter tappet arbetade han sig tillbaka under den klassiska biten, lurpassade under de tre första fristilsvarven och gick ifrån till OS-guld under det fjärde och sista varvet.

– Jag visste nog att kapaciteten fanns där. Han har vunnit norska mästerskapen och var fyra i Lillehammer på den här distansen för två månader sedan.

– Man visste att alla fyra norrmän kunde kämpa om segern i dag, men att det slutligen var Krüger som trädde fram hade jag inte trott, säger Lindholm.

Efter veckoslutets två inledande tävlingar blir det en mellandag på skidstadion innan den klassiska sprinten ska avgöras på tisdag.

Marit Björgen, Charlotte Kalla och Krista Pärmäkoski tog hand om medaljerna i damernas skiathlon. Marit Björgen, Charlotte Kalla, Krista Pärmäkoski. Bild: Lehtikuva

Bara Pärmäkoski och en halv Niskanen får godkänt

Finland kan blicka tillbaka på ett veckoslut som bjöd på blandat godis: bleka insatser och en blåvit medalj.

– Det var bleka insatser över hela fältet, det gäller också damerna i går förutom Krista Pärmäkoski. Vi har nu fått se åtta finländska åkare i spåren och sju har varit ganska bleka. Ja, eller sex och en halv då. Niskanens klassiska del i dag var ändå bra, men sen bleknade det bort, preciserar Lindholm.

Ett dygn efter Pärmäkoskis insats i OS-spåren är Glenn Lindholm fortfarande lite överraskad av att det gick som det gick.

– Jag hade inte räknat med en bronspeng på den distansen för henne, jag tycker det var så många andra som också kämpade om medaljerna där. Det var välkommet och gör att Pärmäkoski nu går in på de övriga distanserna utan press på sina axlar. Nu kan hon slappna av och kan kanske prestera ännu bättre.

Norska dominansen fortsätter?

Av de sex längdmedaljer vid OS hittills som delats ut har fyra hamnat i Norge. Fortsätter då samma takter i sprinten?

Yle Sportens Glenn Lindholm får sista ordet.

– Det är inte bara Norge i topp då, det vill jag åtminstone tro. Visst, Kläbo slår säkert till på den distansen, men Federico Pellegrino och även de ryska olympiska idrottarna kommer att göra väl ifrån sig i sprint. På damsidan är det däremot mycket Norge.