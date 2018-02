Niskanens krafter tröt på fristilsdelen – trippelseger för Norge

Iivo Niskanen fanns med i täten under stora delar av herrarnas skiathlonlopp men när allt skulle avgöras räckte han inte till. Guldet gick något överraskande till norrmannen Simen Hegstad Krüger.

Iivo Niskanen lyckades inte upprepa Krista Pärmäkoskis bedrift och knipa en OS-medalj i skiathlon. Niskanen var aktiv på den klassiska delen och ledde fältet i den hårda vinden men efter skidbytet fick han betala dyrt.

En slutkörd Niskanen låg och sladdade i tätklungan på fristilsdelen och när åkarna gick ut på det sista varvet var han chanslös. Niskanen gick till slut i mål på 19:e plats.

För de övriga finländarna gick tävlingen åt skogen direkt. Matti Heikkinen, Lari Lehtonen och Perttu Hyvärinen hamnade på efterkälken genast i början av den klassiska delen.

Heikkinen var ändå en av de snabbaste åkarna efter skidbytet och åkte upp sig till en 21:a plats. Lari Lehtonen åkte i mål som 33:e man och Hyvärinen som 41:a.

Helnorsk prispall

Simen Hegstad Krüger stod för en ordentlig skräll då han knep guldet. Krüger som varit på prispallen två gånger i världscupen ryckte i slutet på det näst sista varvet och vann med åtta sekunder före Martin Johnsrud Sundby.

Krüger var inblandad i en krock direkt efter starten men kom tillbaka på ett imponerande sätt då han tog sin första medalj i ett mästerskap. Bronset i dagens tävling gick till Hans Christer Holund.

Världscupdominanten och den stora förhandsfavoriten Johannes Hösflot Kläbo misslyckades i sin OS-debut och slutade på tionde plats.

Resultat:

1. Simen Hegstad Krüger NOR 1.16,2

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +8,0

3. Hans Christer Holund NOR +9,9

4. Denis Spitsov OAR +12,7

5. Maurice Manificat FRA +14,2

6. Dario Cologna SUI +25,1

7. Andrew Musgrave GBR +25,7

8. Alex Harvey CAN +33,4

9. Martin Jaks CZE +33,8

10. Johannes Hösflot Kläbo NOR +43,4

-------------

19. Iivo Niskanen FIN +1.14,2

21. Matti Heikkinen FIN +1.35,9

33. Lari Lehtonen FIN +3.06,3

41. Perttu Hyvärinen FIN +4.08,5