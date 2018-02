Hangökrögare ska laga laxsoppa i japanskt varuhus: ”I ett bageri i Kobe ska vi laga några hundra skärgårdslimpor”

Hangökrögaren Magnus Ekström har blivit ombedd att laga mat åt japaner i Japan på ett stort evenemang i ett varuhus. Det var en chans han inte tackade nej till.

- De frågade om jag ville komma med och sa yes, yes, yes.

- Jag sade absolut. Så vi skrev kontrakt förra fredagen, att vi åker dit då.

Oväntat besök

Det var i somras Magnus Ekström fick japanskt besök på sin restaurang På Kroken i Hangöby.

- I juni dök det upp en sju-åtta japaner på restaurangen. De filmade efter att ha frågat om lov och pratade. De åt laxsoppa och skärgårdsbord.

Skärgårdsbordet på restaurangen På Kroken i Hangöby. Gravad fisk Bild: YLE / Tove Virta

- De var väldigt överraskade att vi gör sådant här i en liten stad som Hangö i Finland.

Sedan hände mycket på en kort tid, berättar Ekström.

- En sak ledde till en annan. Här var en japansk fotomodell som jag satt på uteserveringen och åt laxsoppa med. Så filmade de. Det var ganska roligt.

- De var sex dagar i Hangö. Efter två dagar sade de att det kommer en chef från ett av de största varuhusen i Osaka för att träffa mig. Så dök han upp och här och vi pratade.

- Sedan frågade han om vi är intresserade av att ta restaurangen till Japan för en vecka och laga mat åt japaner på varuhuset.

I maj bär det av till Osaka. Osaka iltavalaistuksessa, valomainoksia kadulla. Bild: Yle/Pia Kanerva

Ekström sade alltså ja och på den vägen är det.

Han berättar att han levererar fisk till flera sushi-restauranger i Helsingfors och att det är någon av dem som har tipsat japanerna om att åka till Hangö och kolla in hans restaurang.

- Jag är i tacksamhetsskuld till någon japan i Helsingfors, säger han.

Temaveckor

Ekström berättar att varuhuset i staden Osaka i Japan är enormt med 13 eller 14 våningar.

På nionde våningen har varuhuset en utställningshall, ett showroom.

Senaste temat var Frankrike och då var två franska restauranger där och lagade mat.

I slutet av maj och början av juni ska temat vara Skandinavien och midsommar.

Kända namn

Ekström säger att det var meningen att den svenske konditorn Daniel Roos skulle komma med och laga efterrätter på temadagarna. Han fick ändå förhinder.

Roos är känd bland annat för att ha lagat efterrätter på Nobelmiddagen.

- Förhoppningsvis kommer han med nästa år för då ska det här evenemanget göras ännu större.

Nobeldesserten år 2014 gjord av Daniel Roos. En servitör med Nobelmiddagens efterrätt Bild: EPA/CLAUDIO BRESCIANI / TT

- Vi får se åt vilket håll det går. Men i alla fall far vi dit i slutet på maj.

- Jag är enda kocken från Finland. Sedan har jag ett gäng med japanska kockar som hjälper till och skär upp och fixar. Så har jag tolk med hela tiden som översätter om det är någon japan som inte kan engelska.

- Det ska bli roligt.

Menyn öppen - förutom laxsoppan

Riktigt vad Ekström ska servera åt tusentals japaner på varuhuset i Osaka är inte helt bestämt.

Han konstaterar att det är svårt att ta med sig strömming i bagaget.

- Det vet jag i alla fall att laxsoppa ska vi laga. Och resten vet jag inte så mycket om. Men jag är ju där flera dagar i förväg innan det börjar så ser vi vad de har för råvaror.

Soppa på lax blir det i alla fall. lax

- Där i Japan finns säkert en massa skaldjur och musslor av olika slag så det blir lite pirrigt, men det blir ju intressant.

Bröd blir det också.

- Nu när jag åker till Japan ska jag först till Kobe till ett bageri där vi ska laga några hundra skärgårdslimpor till det här evenemanget.

Bröd bakas i staden Kobe. Nybakade bröd på rad i Halmes bageri. Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

- Från Kobe far jag till Osaka - det är som från Hangö till Karis. Sedan är jag där i åtminstone tio dagar.

Hoppas på pr

Ekström hoppas att japanerna ska fatta tycke för brödet och produkterna.

- Åtminstone bageriprodukter är de mycket intresserade av. Och får vi igång en liten export med skärgårdslimpor till Japan då …

- Förhoppningsvis får vi ett gäng med japaner hit i knutarna och snurra. För det kommer ut i teve det här.

- Japanska Yle kommer att filma där. De filmade också här på sommaren. Och det var också japanska journalister som ska göra ett stort reportage för en lokaltidning.