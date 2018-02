Krämig raclette - hur gör du det lätt? Testa ny vardagsmat

Leivo maukas ja helppotekoinen näkkileipä.

Talkkunajauho on voimakkaan makuista jauhoa, joka on tehty pitkään paahdetusta, usein kivimyllyssä jauhetusta kaurasta. Siitä syntyy maukas ja helppotekoinen näkkileipä, joka on lisäksi luontaisesti gluteenitonta.