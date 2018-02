Kim Jong-Un imponerad av OS och Sydkorea - USA nu redo att förhandla utan villkor?

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un har tackat Sydkorea för det varma bemötande som den nordkoreanska delegationen fick under invigningen av OS.

Den nordkoreanska delegationen leddes av landets formella statsöverhuvud, talman Kim Yong-Nam samt Kim Jong-Uns yngre syster Kim Yo-Jong, som väckte stor uppmärksamhet bland sydkoreaner.

Den 30-åriga Kim Yo-Jong som numera är medlem i det nordkoreanska Arbetarpartiets politbyrå, tycks har gjort ett stort intryck i Sydkorea, där medier noga följde med henne var hon än var under sitt tre dagar långa besök.

Hon var också den första medlemmen av den styrande nordkoreanska familjedynastin som har besökt Sydkorea sedan Koreakrigets slut år 1953.

Kim Yo-Jong yttrade inte ett ord i offentligheten och hon ville ogärna hålla ett improviserat tal då hon ombads att göra det under en middag i Seoul.

- Jag talar inte så väl offentligt, konstaterade hon blygt enligt sydkoreanska källor. Hon lär också ha lovat snabbt förbättrade relationer om Moon går med på ett toppmöte.

- Relationerna mellan nord och syd skulle utvecklas så snabbt att gårdagen skulle kännas som ett avlägset förflutet, lär hon ha sagt i ett privat samtal med Moon Jae-In.

Att brodern uppskattar sin syster råder det ingen tvekan om. Hon togs emot av en militär orkester och en välkomstkommitté då hon flög hem till Pyongyang i Kim Jong-Uns privata flygplan.

Bild: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Sydkoreanska medier följde noga med Kim Yo-Jong vart hon än gick Kim Yo-Jong ingår i Nordkoreas officiella delegation i OS. Bild: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Medier i Sydkorea studerade hennes klädsel, hennes uppträdande och leende och till med hennes handstil då hon skrev ett meddelande i det sydkoreanska presidentpalatsets gästbok.

I Sydkoreansk tv kallades hon "Nordkoreas prinsessa" och hon jämfördes med Donald Trumps dotter Ivanka, något som fördömdes i högerkretsar i USA.

Sydkoreanerna jämförde också hennes varma uppträdande med den amerikanska vicepresidenten Mike Pence som ställde sig kyligt till nordkoreanerna. Han vägrade att skaka hand med dem och gav hårdföra uttalanden under sitt besök, vilket inte uppskattades i Sydkorea.

USA:s vicepresident Mike Pence vägrade att skaka hand med Kim Yo-Jong och den nordkoreanska talmannen Kim Jong-Nam som ledde Nordkoreas delegation under OS invigning

Kim Yo-Jong hade också med sig broderns överraskande inbjudan till ett toppmöte med Sydkoreas president Moon Jae-In.

Kim Jong-Un berömde OS i sitt uttalande där han också underströk vikten av en fortsatt dialog mellan Nord- och Sydkorea.

Sydkorea har inte ännu gått med på det föreslagna toppmötet och Moon har i stället uppmanat Nordkorea att inleda direkta förhandlingar med USA.

Moon är noga med att inte splittra den enade fronten gentemot Nordkorea, som USA, Sydkorea och Japan har kommit överens om.

Samtidigt vill Moon lätta på spänningen på den koreanska halvön genom olika förtroendeskapande åtgärder såsom den pågående idrottsdiplomatin med Nordkorea.

Nordkorea har för sin del tonat ner propagandan som förmedlas via enorma högtalare vid den spända gränsen mellan Nord- och Sydkorea.