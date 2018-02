Strandvall om Pärmäkoskis ödesdigra missar: "Damerna behöver inte använda sitt taktiska sinne lika ofta"

Matias Strandvall anser att Krista Pärmäkoski föll på taktiska missar då hon misslyckades med att ta sig till sprintfinalen. Att Ristomatti Hakola inte lyckades i finalen är däremot förståeligt. Strandvall menar att det är oerhört svårt att nå finalframgång om man förpassas till den senare herrsemifinalen.

Krista Pärmäkoski, som tog OS-brons i skiathlon, blev femma i sin semifinal och 0,9 sekunder från en finalplats.

Strandvall menar att damernas och herrarnas sprint har olika karaktär.

– Damerna behöver inte lika ofta använda sitt taktiska sinne. De åker på rad, har stora differenser och på damsidan avgör fysiken oftare, sade han till Yle Sporten.

Enligt Strandvall fattade Pärmäkoski två ödesdigra beslut.

– Ett i sista backen då hon valde ytterspåret där ingen annan åkt under dagen. Dessutom blev det längre väg för henne.

– På bortre långsidan gjorde hon ett misstag då hon försökte välja innerspåret. Kardinalfel nummer ett för den som ligger före är att släppa förbi någon på insidan.

– Krista är kanske ovan och van vid att bara åka före eller efter, säger Strandvall.

Damerna tävlar före herrarna och får därför lite mer återhämtningstid. Inför damernas semifinaler har det körts fem herrkvartsfinaler och damfinalen föregås av två herrsemin.

– För damerna är det inte så stor skillnad om man kör på övre eller nedre delen av schemat.

Ristomatti Hakola tog sig till herrarnas final men där tog festen slut. Hakola, som vann den andra semifinalen, var sist i finalen och förlorade till vinnaren Johannes Hösflot Kläbo med över 20 sekunder.

– Jag tycker att Ristomatti gjorde helt rätt under hela dagen. Jag känner honom och visste vad han har för plan. Han följde den.

– Det enda som han kunde ha försökt göra annorlunda var att från kvarten ta sig till den övre delen av schemat. Då skulle han ha fått längre återhämtningstid inför finalen.

Enligt Strandvall gjorde Hakola en missbedömning i kvartsfinalen då han lät bronsmedaljören Bolsjunov vinna väl lätt. En seger hade resulterat i en plats i den första semifinalen.

– Då det var klart att han går vidare gav han upp kampen om heatsegern. Och strax därefter rätade Bosljunov på ryggen.

Pål Golberg från Norge som åkte i den första semifinalen blev fyra i finalen.

– Golberg åkte sist i semifinalen men tog placering efter placering. Han fick ryggar hela tiden och blev fyra där. Golberg var sedan betydligt piggare än Hakola i finalen.

– Hade Ristomatti varit lika pigg hade han kunnat ta medalj eftersom han är en bättre åkare än Golberg.

Strandvall pekar på att det på herrsidan är svårt att klara sig om man tvingas gå i den andra semifinalen.

– Under de senaste två åren har segraren en gång kommit från andra semifinalen. Allt som oftast kommer hela medaljtrion från den första.