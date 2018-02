Sipilä talade till riksdagen och berömde regeringen - men fick osande kritik om familjeledighetsreformen

När statsministern talade till riksdagen i dag lyfte han främst fram hur regeringen satsat på att höja sysselsättningsgraden. Men oppositionen ville hellre höra varför regeringen misslyckades med familjeledighetsreformen.

Under riksmötets öppningsdebatt i plenum i dag berättade statsminister Juha Sipilä om regeringens viktigaste riktlinjer och propositioner för 2018.

Statsministern inledde med att påminna om hur mandatperioden inleddes med en ekonomi som länge gått på minus - och sedan listade han flera åtgärder som regeringen gjort för att vända på läget.

Sipilä talade om hur viktiga inbesparingarna har varit och upprepade det regeringsparterna stolt sagt flera gånger i vinter: sysselsättningsgraden har stigit. Målet på en sysselsättningsgrad på 72 procent säger Sipilä att nu är möjligt att nå - han tar rentav sikte på en regeringsperiod till:

- Under nästa regeringsperiod måste målet vara en sysselsättningsgrad på 75 procent, sade Sipilä.

Statsministern underströk i sitt tal hur avgörande det är att social- och hälsovårdsreformen slutligen godkänns i riksdagen den här våren. Han lyfte också upp regeringens energi- och klimatstrategi, talade om spaningslagarna och hybridhoten och slutligen en stund om ojämlikheten i samhälllet:

- Professor Juho Saaris arbetsgrupp har försökt hitta nya sätt att råda bot på ojämlikheten. Under riksdagsdebatten i december lovade jag bjuda in riksdagspartierna för att höra arbetsgruppen berätta om resultaten av arbetet i mars. Inbjudan kommer under de närmaste dagarna, sade Sipilä.

Samlingspartiet: spaningslagarna, vårdreformen och dagis är viktigast

I Samlingspartiets gruppinlägg lyfte ordförande Kalle Jokinen upp spaningslagarna och vårdreformen som vårens viktigaste arbete, och som tredje punkt vikten av att satsa på kvalitativ småbarnspedagogik.

Också Blå framtid koncentrerade sig på hur viktig vårdreformens sista bit valfriheten är, liksom de nya spaningslagarna.

Oro för både vårdreformen och spaningslagarna



Hos oppositionen lät det förstås annorlunda.

Sannfinländarna oroade sig för att vårdreformen påverkas för mycket av lobbare och framhöll att man inte får ha för bråttom med spaningslagarna.

SDP:s partiordförande Antti Rinne tog i sitt gruppanförande tillfället i akt att tala om hur synd det är att familjeledighetsreformen föll. Han upprepade också att SDP vill förlänga läroplikten.

Touko Aalto, partiordförande för De gröna, koncentrerade sitt tal på utbildningsfrågorna medan Vänsterförbundets Hanna Sarkkinen underströk att tidtabellen för vårdreformen är för stram och passade på att fråga om regeringen verkligen kommer att hålla ihop igenom reformen.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson talade om Finlands konkurrenskraft internationellt sett, och hur viktigt det är att utbildningen håller hög kvalitet och att Finland lockar mera arbetskraft. Hon lyfte också upp en humanare flyktingpolitik.

Många upprörda röster om familjeledighetsreformen

Flera partier gav regeringen en ordentlig känga för att de inte kunnat komma överens om familjeledighetsreformen. Också aktiveringsmodellen kom på tal.

Gällande familjeledighetsreformen sade Antti Rinne (SDP) att regeringen inte tar ansvar för kvinnornas sysselsättningsläge:

- Det handlar om barnens rätt till sina pappor, pappornas rätt till sina barn och mammornas rätt till arbete, sade Rinne.

- Barnen och familjerna förtjänar mycket bättre än så här, sade SFP:s Anna-Maja Henriksson.

Hos regeringen hakade Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen då på och riktade kritik mot Samlingspartiet om att reformen behöver pengar. Han upprepade också Centerns mantra om att familjerna själva ska få bestämma.

Blå riksdagsgruppens inlägg om det ämnet löd då kort och gott:

- De blå hatar inte hemmamammor, sade Kari Kulmala (Blå).