Stabila målvakter, rörliga backar och trubbigt anfall – här är Lejonen som jagar OS-guld

Jämnbra eller jämntjockt? Finland har inga svaga länkar, men spetskompetensen saknas. Här är truppen som ska förlänga Lejonens medaljsvit i OS.

Målvakter:



#19 Mikko Koskinen, 29 år, SKA S:t Petersburg, KHL

28 matcher, räddningsprocent 94,0.

VM-silver 2014 och 2016.

Given första målvakt. Delat broderligt på ansvaret med ryska talangen Igor Sjestjorkin under den pågående KHL-säsongen. Täcker målburen väl tack vare sin enorma kroppshydda. Misslyckad NHL-sejour 2009-2012 – det blev bara fyra NHL-matcher i New York Islanders med en anspråkslös räddningsprocent (87,3).



Mikko Koskinen har vunnit KHL två gånger med SKA S:t Petersburg. Mikko Koskinen, SKA Sankt Petersburg Bild: KHL-Marketing / All Over Press

#31 Karri Rämö, 31 år, Jokerit, KHL

17 matcher, räddningsprocent 93,0.

VM-brons 2008.

Skadad under början av KHL-säsongen. Sedan comebacken i november har han varit snäppet vassare än sin målvaktskollega Ryan Zapolski i Jokerit. Spelade 159 NHL-matcher under sina två sejourer i Nordamerika.



#77 Juha Metsola, 28 år, Amur Habarovsk, KHL

50 matcher, räddningsprocent 92,3.

Ligans bästa målvakt 2015.

Gått den långa vägen för att nå världseliten. Fick sitt genombrott i Tappara 2013-2015. Mycket reaktionssnabb. På grund av sin ringa storlek är han tvungen att spela aggressivt, vilket leder till att han är sårbar i sidledsförflyttningar. Trea i målvakternas hackordning.

Försvar:

#2 Mikko Lehtonen, 24 år, Tappara, Ligan

49 matcher, 11 mål + 16 assist = 27 poäng

JVM-guld 2014, SHL-mästare med HV71 2017.

Fostrad i TPS men slog igenom i KooKoo 2015-2017. Storturneringsdebuterade i VM i våras och klarade sig med hedern i behåll. Inte överhövan stark i närkamper och sargbök, men tar för sig i offensiven. Smidig och snabb på rören. En fattigmans version av Sami Lepistö.

#4 Tommi Kivistö, 26 år, Jokerit, KHL

53 matcher, 2+4=6

VM-silver 2014 och 2016.

Tillbaka i moderklubben Jokerit efter en paus på sex år. En av de mer robusta pjäserna i den finländska defensiven. Stabil i försvarszonen, medioker med pucken.

#5 Lasse Kukkonen, 36 år, Kärpät, Ligan

49 matcher, 3+9=12

VM-guld 2011, OS-silver 2006, OS-brons 2010 och 2014.

Den moraliska ledaren på bänken och i omklädningsrummet – avsevärt mindre viktig i rinken. Största nytta gör han i numerära underlägen. Gör i Sydkorea sin fjärde OS-turnering. Tiofaldig VM-spelare.



Lasse Kukkonen är självskriven Lejonkapten. Lasse Kukkonen, VM 2017. Bild: Anu Laitila / All Over Press

54 matcher, 7+21=28VM-guld 2011, OS-brons 2010 och 2014.

Backbesättningens ledargestalt. Axlar ett stort ansvar i offensiven och i numerära överlägen, trots att hans skott inte kan klassas som en hästspark. Stark säsong i moderklubben Jokerit, som han representerar igen efter en paus på tio år.

#38 Juuso Hietanen, 32 år, Dynamo Moskva, KHL

46 matcher, 7+11=18

VM-silver 2014 och 2016, OS-brons 2014.

Prenumererat på en plats i det finländska VM-laget (spelat i de sex senaste turneringarna). Enda högerfattade backen i det finländska laget, vilket ökar på hans värde. En smula vek i egen zon men mycket komfortabel med pucken.

#42 Miro Heiskanen, 18 år, HIFK, Ligan

25 matcher, 11+8=19

U18VM-guld 2016, Reserverad som trea i NHL-draften 2017 av Dallas.

Bländande i sin A-landslagsdebut i samband med EHT-turneringen i Helsingfors i november.

Var förbluffande blek i JVM i årsskiftet. Förklaringen visade sig vara enkel – han led av en axelskada. Enorm potential. Är han i fullgott skick kan han mycket väl axla ett stort ansvar i det offensiva spelet.

#50 Miika Koivisto, 27 år, Kärpät, Ligan

50 matcher, 9+29=38

Storturneringsdebut.

Fågel eller fisk? Den Vasa Sport-fostrade Koivisto slog igenom i Jukurit 2016-2017 (4+33). Takten har varit än mer imponerande den här säsongen i Kärpät. Han är poängbästa backen i den inhemska ligan, men ett oskrivet kort på den internationella scenen. Två målgivande passningar i höstens EHT-turneringar.

#55 Atte Ohtamaa, 30 år, Ak Bars Kazan, KHL

45 matcher, 3+3=6

VM-silver 2014 och 2016

Bidrar med defensiv styrka. Begränsad i anfallsspelet men döljer sina brister genom att spela simpelt. Fyller en viktig roll i den i övrigt ganska veka finländska backbesättningen.

Anfall:

#12 Marko Anttila, 32 år, Jokerit, KHL

50 matcher, 8+8=16

Finlands längsta vinterolympier genom tiderna (203 cm).

På toppen av sin karriär i mogen ålder. Mycket nyttig i boxplay tacka vare sin räckvidd. Endimensionell framåt. Trots det 0+3 i höstens matcher i Euro Hockey Tour.

#13 Julius Junttila, 26 år, Kärpät, Ligan

48 matcher, 12+39=51

Toppar skytteligan i Ligan. Ligamästare 2014 och 2015.

Ligans bästa spelare i höst? Förbluffande med tanke på att han endast noterades för tio poäng i Luleå under förra säsongen. Har äntligen börjat ta ishockeyn på allvar och i och med det uppnått sin potential. Inleder OS i Lejonens första kedja med Joonas Kemppainen och Teemu Hartikainen.

#20 Eeli Tolvanen, 18 år, Jokerit, KHL

47 matcher, 17+17

U18VM-guld 2016.

Truppens joker. Glödhet i höst – iskall på sistone. Har följt upp ett blekt JVM med degiga insatser i Jokerit. Senaste fullträff i KHL gjorde han den 24 november. Sedan dess har han spelat 16 matcher med saldot 0+4. Hans fantastiska form i både Jokerit och Lejonen i höst gav honom en plats i OS-truppen. Lagets enda renodlade sniper.

#23 Joonas Kemppainen, 29 år, Salavat Julajev Ufa, KHL

54 matcher, 15+21=36

44 matcher för Boston Bruins (2+3) 2015-2016.

Tvåvägscenter som håller nästan NHL-klass. Stark tekare. Stor roll i laget, även om han sannolikt inte har kapacitet att bära Lejonen offensivt.



Joonas Kemppainen lyckades inte slå igenom i NHL. Joonas Kemppainen, 2015. Bild: All Over Press

39 matcher, 5+15=21VM-guld 2011, Ligaguld 2016, 2017 (Tappara), SHL-guld 2015 (Växjö).

Vinnarskalle. Viker sig inte en tum i närkamperna. Stark framför motståndarmålet. Aningen tung i svängarna och uddlös i anfallszonen.

#25 Jonas Enlund, 30 år, Sibir Novosibirsk, KHL

53 matcher, 9+17=26

Storturneringsdebut.

Köksvägen in i laget tack vare stark form på sistone. En mer komplett spelare numera jämfört med 2009-2010 då han korades till den inhemska ligans målkung. Det är hur som helst hans offensiva kapacitet som gav honom en plats i truppen. Om Eeli Tolvanens måltorka håller i sig riktas blickarna mot Enlund.

#27 Petri Kontiola, 33 år, Lokomotiv Jaroslavl, KHL

51 matcher, 11+16=27

VM-silver 2007 och 2014, OS-brons 2014. Bästa forward i VM 2013.

Axlar stort ansvar som kapellmästare för Lejonens anfallsspel. Framför allt i power play. Frågan är om det bär eller brister? Sedan årsskiftet har han noterats för 0+4 på nio matcher i KHL. Tappat rejält i tempo sedan han åkte på en knäskada för ett par år sedan.

#37 Mika Pyörälä, 36 år, Bern, NLA (SUI)

30 matcher, 4+5=9

VM-guld 2011, VM-silver 2007 och 2016.

Mångsidigheten personifierad. Kan spela vilken position som helst och gör det oftast stabilt. Okaraktäristiskt blek den pågående säsongen i Bern. Har stundvis haft svårt att platsa i det schweiziska topplaget. Fyra poäng i höstens EHT-matcher.

#40 Jarno Koskiranta, 31 år, SKA S:t Petersburg, KHL

39 matcher, 6+7=13

VM-silver 2016, KHL-guld 2017.

Glänser sällan, floppar nästan aldrig. Spelar i Europas bästa klubblag. På pappret Finlands tredje center.

#62 Oskar Osala, 30 år, Metallurg Magnitogorsk, KHL

53 matcher, 14+9=23

KHL-guld 2014 och 2016, AHL-mästare 2009

Utpräglad power forward. En av lagets bästa tekare. Kraftig och stark, men seg i svängarna. Kan placeras i vilken kedja som helst.



Oskar Osala gör sin femte säsong i Magnitogorsk. Oskar Osala. Bild: Toni Hekkala / All Over Press

42 matcher, 10+15=25Storturneringsdebut.

Lejonens poängetta den här säsongen (3+1). Gjorde landslagsdebut förra säsongen efter ligagenombrottet i HPK (16+24). En marginalspelare i tiderna i moderklubben Kärpät. Bästa poängplockare i Örebro den här säsongen. Kreativ och finurlig i offensiven – kort i rocken i fysiska närkamper.

#70 Teemu Hartikainen, 27 år, Salavat Julajev Ufa, KHL

53 matcher, 20+19=39

52 NHL-matcher för Edmonton Oilers (6+7) 2010-2013

Finlands poängkung i år i KHL. Urstark i närkamper. Gör redan sin femte säsong i Ufa. Endast en VM-turnering (2015).



#81 Jukka Peltola, 30 år, Tappara, Ligan

48 matcher, 13+14=27

Ligaguld 2016 och 2017.

Tapparas kapten och själ. Saknar spetsegenskaper men kompenserar med ett stort hjärta. Inleder turneringen som balanserande länk bredvid Kontiola och Tolvanen.

#86 Veli-Matti Savinainen, Jugra Chanty-Mansijsk, KHL

48 matcher, 9+8=17

VM-silver 2014, Ligaguld 2013, 2016 och 2017.

Lagets rivjärn. En av få finländare som lyckades väl i VM i våras. Svag säsong i KHL – plusminusnoteringen -20 säger en del. Sinnet rinner stundvis över.