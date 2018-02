Ex-ministerns råd till energiklustret: Genustänk ger affärsnytta

År 1998 nådde Margareta Winberg, socialdemokratisk politiker i Sverige, posten som jämställdhetsminister. Då var sex procent av börsbolagens styrelseledamöter kvinnor. En chockerande siffra, säger hon idag. Winberg drog fullt hus då hon föreläste på Hanken i Vasa under torsdagen.

Över 200 personer trängs i salen och arrangörerna får bära in extra stolar för att få alla att rymmas då man firar jämställdhetsdag på Hanken med seminariet "Women with impact goes Finland".

Bland talarna sticker Margareta Winberg ut, klädd i rött. Winberg har en lång karriär i den svenska politiska toppen bakom sig och hon är fortfarande aktiv, inte minst inom just jämställdhetsfrågor.

Det grämer Winberg att man inte kommit längre i frågan om jämställdhet i arbetslivet.

Där tjänar antalet kvinnor i börsbolagens styrelser som ett synligt exempel. Visst, man ligger inte kvar på katastrofnivån sex procent, men det är långt kvar till balans.

- I dag har vi nått siffran 29 procent, och det är bara att streta vidare, säger Winberg.

Följa John

Streta, ställa upp mål, jobba hårt för att nå målen - det är så som arbetet för jämställdhet måste se ut säger Winberg.

- Annars händer det ingenting. Det är lättare att följa John och låta allt fortsätta som förut. Det är betydligt svårare att låta fler röster, olika slags röster, komma till tals.

Till all lycka, menar Winberg, är det numera beforskat att de organisationer och företag som anställer både kvinnor och män vinner på det även rent ekonomiskt.

Ex-ministern tipsar energiklustret

Margareta Winbergs råd till Vasa och framförallt exportföretagen i energiklustret är i linje med detta.

- Om ni blir mer jämställda så blir era företag mer lönsamma. Det här låter kanske enkelt, men är inte det. Det kräver tankemöda och handling. Men man får ut väldigt mycket på slutet.

Och i detta tar seminariet "Women with impact goes Finland" sitt avstamp.

Initiativtagaren och eldsjälen bakom jämställdhetsdagen är Triinu Varblane, internationell affärsutvecklare på teknologicentret Merinova i Vasa. Hon ser dagens tema som ett startskott.

- Jag är så otroligt glad över att så många ville vara här idag, det här måste vi göra om, säger Varblane och låter förstå att man senast inom ett år ska följa upp med ytterligare ett seminarium.



Triinu Varblane är initiativtagare till seminariet och hoppas det ska få en uppföljning. Triinu Varblane på företaget Merinova är initiativtagare till ett seminarium om jämställdhet som ordnas den 15 februari i Vasa. Bild: Yle/Anna Kurtén

Varblane tror stenhårt på att fokus på jämställdhet kan ge växtkraft till Österbotten. En framgångsrik region som attraherar den bästa arbetskraften kräver att man inkluderar bägge könen, anser hon.

- Vi jobbar inte i första hand på företag eller i organisationer, vi jobbar tillsammans med andra människor, säger Varblane.

Familjelivet en nyckel

Socialdemokraten Margareta Winberg berättar under sin föreläsning att hon nyss läst om att den finländska regeringens planerade reform av familjeledigheterna lagts på is.

I den fullpackade salen är majoriteten unga kvinnor och många nickar instämmande när Winberg påpekar att det enskilt viktigaste man kan göra för att komma vidare i jobbet för ett jämställt arbetsliv är att åtgärda de här strukturerna.

- Forskning visar att par är rätt jämställda fram tills att de får barn. Sen händer det något. Kvinnan tar ut merparten av föräldraledigheten och det här fortsätter med barn nummer två. Efter detta jobbar kvinnan deltid och den snedvridning som uppstår här följer ofta kvinnan ända in i döden i form av en lägre pension.



Många av seminariedeltagarna var unga kvinnor. Många kvinnor i publiken på jämställdhetsseminarium. Bild: Yle/Moa Mattfolk

Margareta Winberg passar under sin tid på hankenpodiet också på att ta tillbaka ordet feminist från alla dem som vill ge det en negativ klang. Winberg berättar att hon har kallat sig själv feminist sedan mitten av 1990-talet.

- Det var väldigt enkelt efter att jag slagit upp vad ordet betyder. En feminist är den som ser orättvisorna mellan könen och vill göra något åt det.