När vardagen blir för tung: Hur slutar man skrika åt barnen?

Johanna Sorva on ammatiltaan illusionisti, ja hänen miehensä Aaro Sorva on taikuri. Elämä kuulostaa jännittävältä - ja sitä se onkin, hyvin monin tavoin. Johanna on lisäksi 7-vuotiaan, vaikeasti kehitysvammaisen tyttärensä omaishoitaja.