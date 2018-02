Sommarstugorna går ner i pris – Nyland dyrast, Lappland billigast

Lindéns resesällskap dog under mystiska omständigheter.

Ex-ministern Suvi Lindén har på Facebook försökt förklara sin roll som sändebud för digital utveckling i fattiga länder - en roll som under de senaste dagarna har satts under lupp på grund av händelserna i Uganda, där en finländsk affärsman - som Lindén reste med - dog under mystiska omständigheter.