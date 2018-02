Suvi Lindén förklarar den tragiska Ugandaresan: "Hade inget med Patria att göra"

Bild: Mauri Ratilainen / Com.pic - Kuvatoimisto / All Over Press

Ex-ministern Suvi Lindén har på Facebook försökt förklara sin roll som sändebud för digital utveckling i fattiga länder - en roll som under de senaste dagarna har satts under lupp på grund av händelserna i Uganda, där en finländsk affärsman - som Lindén reste med - dog under mystiska omständigheter.

Affärsmannen ska ha varit på uppdrag för krigsmaterieltillverkaren Patria. Han hittades död på sitt hotellrum i huvudstaden Kampala den 5 februari.

Enligt polisen har kvarlevorna nu flyttats till Finland. Suvi Lindén var mannens enda resesällskap, säger polisens informatör i Kampala, Emilian Kayima, per telefon.

- Vi känner inte till att några andra personer.

Den toxikologiska utredningen och läkarutlåtandet kommer sannolikt i dag, på fredagen, säger Kayima.

Uppdraget som specialsändebud formellt slut

Suvi Lindén har kallat sig specialsändebud för FN:s bredbandskommission, men den beteckningen är åtminstone inte längre gångbar formellt sett.

Lindén förklarar på Facebook att hon har varit specialsändebud i digitala frågor för en bredbandskommission som grundats av Internationella teleunionen (ITU) och Unesco.

Inte längre formellt ITU:s specialsändebud

Bredbandskommissionen är en informell sammaslutning vars medlemmar består av personer från den offentliga och den privata sektorn i olika länder, och den gemensamma nämnaren är att de brinner för den digitala utvecklingen i fattiga länder, skriver Lindén.

- Jag var kallad till det här frivilliga förtroendeuppdraget av ITU:s dåvarande generalsekreterare.

Lindéns formella uppdrag i kommissionen tog slut 2015 då ITU:s generalsekreterare byttes ut, men Lindén skriver att hon kom överens med den nya ITU-chefen Zhao att hon kan fortsätta att berätta om kommissionens arbete och målsättningar.

- Först kom vi överens om att jag kunde kalla mig för förespråkare för bredbandskommissionen, men senare enades vi om att jag kunde fortsätta kalla mig specialsändebud.

Resan till Uganda har inget med Patria att göra

Suvi Lindén säger att hon reste till Uganda för att kartlägga olika ministeriers beredskap att stöda projekt där medborgarna skulle förses med billiga smarttelefoner i syfte att underlätta deras vardag.

- Jag har aldrig hävdat att det här skulle ha skett på uppdrag av ITU:s bredbandskommission.

Hon intygar att hon inte var i Uganda i Patrias ärenden

Patria: Misstag att ge mannen uppdraget

Den 41-årige affärsmannen hade uppgett att han reste på uppdrag av Patria, som dock till en början tonade ner saken, och sade att det handlade om ett misstag.

En enskild försäljningschef ska ha gett affärsmannen grönt ljus för att marknadsföra Patrias produkter i Uganda.

På torsdagen avslöjade ändå Helsingin Sanomat att affärsmannen fått uppdraget av en mycket högre chef vid Patria - Markku Koskinen som ansvarar för Patrias pansarfordonsenhet.

