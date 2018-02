Martin Almgren och Jessica Andersson till final från tredje deltävlingen i Mello

Bild: All Over Press

Martin Almgren och Jessica Andersson Martin Almgren och Jessica Andersson vid Melodifestivalens deltävling Bild: All Over Press

Martin Almgren med sin låt A bitter lullaby och Jessica Andersson med Party voice tog sig till finlal i Melodifestivalen år 2018 i Sverige. Det blev klart i den tredje deltävlingen i Malmö på lördag kväll.

Moncho med Cuba Libre och Mendez med Everyday blev klara för andra chansen.

Som programledare fungerade David Lindgren. Den sista deltävlingen hålls om en vecka.

I den tredje deltävlingen deltog:

Martin Almgren - A bitter lullaby

Barbi Escobar - Stark

Moncho - Cuba Libre

Jessica Andersson - Party voice

Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - Min dröm

Dotter - Cry

Mendez - Everyday

Deltävling 4 i Örnsköldvik 24 februari

Emmi Christensson - Icarus

Elias Abbas - Mitt paradis

Felicia Olsson - Break That Chain

Rolandz - Fuldans

Olivia Eliasson - Never Learn

FELIX SANDMAN - Every Single Day

Mariette - For You

Andra chansen sänds den 3 mars.

Finalen sänds från Friends Arena i Stockholm den 10 mars.