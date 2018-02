Skön revansch för Stoch – Ahonen fick göra två hopp

För första gången på 20 år har en backhoppare vunnit både backveckan och stora backen i OS under samma säsong. Kamil Stoch skrev in sig i historieböckerna med sin seger i Pyeongchang.

Det hör inte till vanligheten att en backhoppare vinner både backveckan och stora backen i OS under samma säsong. Toni Nieminen gjorde det 1992 och Kazuyoshi Funaki på hemmaplan i Nagano för 20 år sedan.

Nu har det hänt igen. Stoch tog sitt tredje OS-guld i karriären och fick samtidigt en skön revansch för misslyckandet i normalbacken.

Stoch ledde dagens tävling efter den första omgången och säkrade guldet med ett hopp på 136,5 meter i den andra omgången. Stoch vann med 3,5 poäng före tysken Andreas Wellinger som vann guldet i normalbacken.

Norrmannen Robert Johansson tog sitt andra brons i Pyeongchang då han slutade trea även i den stora backen.

Ahonen enda finländare i andra omgången

Janne Ahonen hoppade 124,5 meter i sitt första hopp i dag och det räckte för att få göra två hopp i den stora backen. Ahonen knep den sista platsen till den andra omgången.

I den andra omgången hoppade Ahonen bara 115 meter men lyckades trots det plocka två placeringar och slutade därmed på 28:e plats.

Andreas Alamommo (120 meter), Antti Aalto (121,5) och Jarkko Määttä (122) missade den andra omgången med några poäng.

Resultat:

1. Kamil Stoch POL 285,7 poäng

2. Andreas Wellinger GER 282,3

3. Robert Johansson NOR 275,3

4. Daniel André Tande NOR 273,1

5. Johann Andre Forfang NOR 271,6

6. Michael Hayböck AUT 267,7

------------------

28. Janne Ahonen FIN 210,6

34. Andreas Alamommo FIN 107,6

37 Antti Aalto FIN 105,7

37 Jarkko Määttä FIN 105,7