Wentus Blues Band: Så här övertalades Rolling Stones-gitarristen att komma och spela blues i marthahuset i Karleby

Teema muistaa Bluesin kuningasta sunnuntaina 6.9. klo 21.

The Thrill Is Gone… Kitaristi B.B. King nukkui rauhallisesti ikiuneen 89-vuotiaana toukokuussa 2015. Bluesin kuningasta muistetaan dokumenttielokuvalla The Life of Riley sekä Royal Albert Hallissa vuonna 2011 taltioidulla konsertilla. Muistoillan dokumentti uusitaan pe 11.9. klo 23.05 ja konsertti la 12.9. klo 14.25.