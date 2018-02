Omöjligt för Damlejonen att slå USA? Absolut inte – de har gjort det förr!

När Finland ställs mot USA i semifinal är det säkert många som redan tänker framåt och konstaterar att bronsmatch mot OAR hägrar. Så överlägsna har USA och Kanada varit genom tiderna. Men faktum kvarstår: I enskilda matcher har Damlejonen besegrat både USA och Kanada.

Luleåbacken Ronja Savolainen stod för det avgörande målet då Finland vann över Kanada i gruppspelsmatchen i VM förra året. För henne är det en självklarhet att också USA går att besegra.

Den första gruppspelsmatchen mot USA i Sydkorea gav mersmak.

– Nu vet vi hur de spelar, säger Savolainen och berättar att de har gått igenom den matchen med hjälp av videocoachen Simo Vehviläinen.

– Vi måste pressa dem och inte låta dem hålla så mycket puck. Och köra hårt mot mål, för då vet de inte hur de ska göra. Det är deras svaghet.

Trots att Damlejonens formkurva pekar uppåt, finns det alltid saker att förbättra.

– Vi ska undvika att ta utvisningar, de straffade oss genast i förra matchen, säger Savolainen och syftar på Välimäkis utvisning i den andra perioden då USA:s Kendall Coyne nätade.

I VM har finalen alltid utkämpats mellan de nordamerikanska jättarna, men i OS i Turin 2006 skrev Damkronorna idrottshistoria då de slog USA i semin, efter straffar. Finlands hittills första och enda seger över USA i stortävlingssammanhang dateras ett par år senare.

Tisdagen den 8 april 2008 möts USA och Finland i VM i Harbin i Folkrepubliken Kina. Då var samliga deltagande länder indelade i tre grupper och gruppettorna USA, Kanada och Finland gick vidare till kvalificeringsrundan.

Matchen står 0-0 efter ordinarie speltid. I förlängningen tar USA två utvisningar och Heidi Pelttari nätar vid tiden 63:42.