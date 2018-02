Snart äter vi konstgjort kött på restaurangen – för bara fem år sedan kostade en biff 250 000

In Vitro-kött.

In Vitro-kött är som namnet säger kött skapat i ett provrör. Det ska enligt forskare rädda oss från svält. Eventuellt har vi det i butiken om bara några år. In Vitro-kött. Bild: AOP

I hela världen jobbar just nu 150 människor med In Vitro-kött. Skaparen Mark Post tror att restauranger kan erbjuda In Vitro-kött inom tre år.

Post introducerade det konstgjorda köttet i London i augusti 2013. Post plockade bort kupan från brickan på bordet framför honom, och visar upp sin 140-grams hamburgerbiff gjord på stamceller från kor.

Mottagandet var inledningsvis svalt och In Vitro-köttet – som Posts provrörsuppfinning kallas – glömdes lite bort i de större sammanhangen.

Fem år senare finns ännu inget provrörskött i kyldisken men det ska bli ändring på det.

Tio euros fejkbiff

Post är nämligen tillbaka. Som forskare och som företagare. Hans Mosa Meat är ett av sju företag som jobbar med In Vitro-kött i världen. Den här utvecklingen tror Post att ska leda till att vi snart kan avnjuta fejkbiffar i vardagen.

- Om tre år kan en hamburgerbiff kosta ungefär tio euro. Först kommer de till restaurangerna och från det några år framåt har priserna sjunkit till matbutiksnivå, säger Post.

Mark Prost. Mark Post Bild: Sebastiaan ter Burg

Han understryker att han inte lovar något, men de senaste åren har stora framsteg gjorts.

Enligt Post är nästa steg för konstgjorda biffar att endast stamcellerna kommer från djurriket. Resten ska vara växtbaserat.

Labbet är kruxet

Redan nu smakar fejkköttet nog gott. Men att kunna framställa det industriellt är tills vidare problemet.

Köttet "odlas" alltså just nu i laboratorier med start i stamceller, från till exempel ko som i Posts ursprungliga biff. Hur man ska kunna göra det effektivt och på stor skala är frågan.

Som modell står främst läkemedelsbranschen, som är van vid att förflytta en process från laboratoriet till fabrikerna. Men medan vi väntar på en metod för att göra kött i fabrik, drömmer Mark Post redan framåt.

Han drömmer om ultralokala bioreaktorer i anslutning till kvartersaffären. Han drömmer om möjligheten för folk att köpa hem en egen reaktor, så att man kan odla egna biffar på nio veckor.

- Jag gillar idén, men sannolikt kommer produktionen i effektivitetens namn föras in i fabriksindustrin, säger Post.

Lösningen på matproblemet?

In Vitro-köttet kan vara lösningen på den stundande, globala matbristen. Redan nu tar köttproduktionen upp 70 procent av världens odlingsyta. Den förbrukar enorma mängder rent vatten och orsakar en femtedel av alla växthusgaser.

Samtidigt äter vi bara mer och mer kött.

- Just nu verkar det som att produktion av konstgjort kött skulle sluka en massa energi, men att användningen av land och vatten samt utsläppen av växthusgaser skulle minska betydligt i jämförelse med vanlig köttproduktion, säger forskaren Hanna Tuomisto vid Helsingfors universitet.

Hon har studerat miljöinverkan av konstgjort kött och följt köttets utveckling sedan 2008, samma år Post inledde sin forskning. Tuomisto är i själva verket världens första forskare i köttets miljöavtryck.

Och hon tror inte på Posts utvecklingsprognos för köttet.

- Alltid säger man att en produkt kommer till hyllorna om fem år. Här finns det nu ändå så många utmaningar att jag inte tror att In Vitro kan ersätta något betydande åtminstone inom en nära framtid.

Solprotein, svamp och soja istället

Tuomisto är också skeptisk till att konstgjort kött, odlat ur stamceller, faktiskt är framtidens köttsubstitut. Forskare har framställt köttsubstitut från havre, soja och svamp.

På ​Teknologiska forskningscentralen VTT har man till och med skapat encellsproteiner av bara luft och solsken.

De växtbaserade köttsubstituten menar många att är enklast.

- Det skulle helt enkelt vara lättast att direkt äta det som köttcellerna annars ska äta först, säger Tuomisto.

81 kg per näsa

Att få västvärlden att sluta äta riktigt kött och övergå till konstgjort eller växtbaserade proteiner kan bli svårt för den som vill pröva.

2016 åt genomsnittsfinländaren 81 kilogram kött. För att minska på den siffran kan det behövas en eller annan In Vitro-biff.

Men branschen verkar tro att marknaden finns där. Tuomisto berättar om en startup vars idé är en teknologi som ska ta bort algsmaken från alger. Så att folk ska äta det i stället för kött.

Mark Post kan du träffa nästa veckoslut på Vegemässan i Helsingfors.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel skriven av Teemu Hallamaa.