Medaljdrömmen sprack redan i kvalet – Rukajärvi kritiserade oklar domarlinje

Den andra OS-veckan startade inte som väntat för Enni Rukajärvi. Kvalet i big air höll en otroligt hög nivå och finländskan blev utslagen från fredagens final.

Rukajärvi hade förhoppningar om att lämna Sydkorea med två medaljer i bagaget. Dessvärre fick hon inte till det i big air-kvalet och VM-tvåan från ifjol slogs ut med klar marginal.

I den första kvalomgången tog bronsmedaljören från slopestyle det lite väl lugnt och belönades endast med 68,75 poäng. Poängmängden räckte till en 14:e plats.

Landningen svek Enni i andra åket

Hela 26 damer deltog i kvalet i big air som är på OS-programmet för första gången. Då endast de 12 främsta skulle ta sig till fredagens final så gällde det för Rukajärvi att sätta allt på spel. Och det var något 27-åringen från Kuusamo gjorde.

Rukajärvi gjorde allt hon kunde men landningen misslyckades och finalbiljetten försvann framför ögonen på henne.

– Det var så nära att hon skulle ha lyckats. Hon går ”all in” som man ska göra. Hon hade helt enkelt för mycket fart, sade Yle Sportens snowboardexpert Jesper Björkell i tv-sändningen.

Domarlinjen fick en känga

Rukajärvi som fick nöja sig med en 16:e plats var inte helt tillfreds med varken åken eller domarlinjen.

– Domarlinjen var lite oklar. Jag visste inte riktigt vad som krävdes för bra poäng, sade finländskan i Yles tv-intervju.

Jesper Björkell var inne på samma linje.

– Vissa åkare stod för ungefär samma hopp i båda omgångarna och belönades med bättre poäng i det andra hoppet.

Rukajärvi hade bra koll på varför det inte gick vägen i kvalet.

– I det första åket hade jag för lite fart och i det andra för mycket. Hoppet blev för långt och jag lyckades inte landa det.

Stark nia som OS-vitsord

Enligt expertkommentatorn Björkell behöver Rukajärvi inte deppa alltför länge trots att det inte blev någon finalplats.

– I den här grenen kommer man inte långt om man kör på säkerhet. Huvudsaken att hon satsade för fullt. Hon får en stark nia som skolvitsord om vi ser på OS som helhet.

Då Rukajärvi blev utslagen i kvalet är det färdigt tävlat för finländskan i Pyeongchang. Hon lämnar Sydkorea med en bronsmedalj från slopestyle i ryggsäcken.

Österrikes Anna Gasser vann den högklassiga kvaltävlingen före japanskorna Fujimoro och Iwabuchi. Finalen avgörs på fredag.

Kval, big air

1. Anna Gasser AUT 98,00

2. Yuka Fujimoro JPN 94,25

3. Reira Iwabuchi JPN 92,75

4. Laurie Blouin CAN 92,25

5. Zoi Sadowski Synnott NZL 92,00

6. Jamie Anderson USA 90,00

7. Miyabi Onitsuka JPN 86,50

8. Sina Candrian SUI 86,00

9. Julia Marino USA 85,25

10. Silje Norendal NOR 77,50

11. Spencer O’Brian CAN 76,25

12. Jessika Jenson USA 76,25

16. Enni Rukajärvi FIN 68,75