Morgonkollen: Finland vill vara del av europeiska transportleder, nytt forskningsprojekt kan vara Nobelvärdigt och Rukajärvi bitter efter kvalstopp

I dagens OS-nyheter kan det berättas att Enni Rukajärvi floppade i kvalet i big air. Enni Rukajärvi är regerande OS-silvermedaljör i slopestyle. Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Inrikes:

Finland skulle vilja att landets nordligare delar, där våra naturresurser finns, ansluts till EU-kommissionens högst prioriterade transportleder. Finland lobbar hårt för den Bottniska korridoren, men Sverige är inte lika intresserade.

En ny forskning som ska reda ut hur föräldrars och mor- och farföräldrars levnadsvanor påverkar barnens hälsa. Resultaten av forskningen kan göra forskarna till Nobelpriskandidater, konstaterar experter redan nu.

Enni Rukajärvi passade på att kritisera domarlinjen efter att slopestyle-bronsmedaljören åkte ut i kvalet till big air-finalen i Pyeongchang. Under måndagen kan man också följa med hur det går för damlejonen i semin mot USA, och om skridskoåkaren Mika Poutala kan dryga ut Finlands medaljkonto.

Utrikes:

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har i ett kraftigt uttalande sagt att kristendomen är Europas enda hopp och att rädsla för muslimer är befogad.

Kosovo fyllde igår tio år, med parad av landets säkerhetsstyrkor i huvudstaden Pristina och en konsert med upptill 300 000 personer med Kosovo-födde Rita Ora.

Three Billboards blev Bafta-galans stora vinnare med fem prestigefyllda statyetter. Många gäster klädde sig i svart för att uppmärksamma Me Too och Time's up.

Dagens högsta temperatur är mellan -5 och -10 grader, i Lappland uppemot -15. På natten sjunker den mot mellan -12 och -25.

En kall, nordostlig luftström gör att det på många håll är klart och uppehåll. Svag eller måttlig nordlig till nordostlig vind råder.