Tessa Virtue och Scott Moir alla tiders OS-isdansare efter nytt världsrekord

Med två isdansguld, ett isdanssilver och ett guld och ett silver i konståkningens lagtävling skrev kanadensarna OS-historia i Pyeongchang. Med bara 0.79 poängs marginal.

Tessa Virtue var åtta och Scott Moir tio år gammal då de sattes att åka isdans tillsammans hemma i London, Ontario för 21 år sen. Nu är de alla tiders mest framgångsrika OS-isdansare.

I världseliten sedan tonåren



I konståkning arrangeras världsmästerskapen varje år, också OS-år. Sedan debuten år 2007 har de populära kanadensarna vunnit tre guld, tre silver och ett brons i VM.

I OS blev det guld direkt i debuten på hemmaplan i Vancouver för åtta år sen. I Sotji fyra år senare var det upplagt för en duell mellan Virtue och Moir och deras amerikanska träningskompisar Meryl Davis och Charlie White. En kamp som Davis och White, silvermedaljörer år 2010, gick segrande ur.

Efter Sotji-OS drog sig kanadensarna smått besvikna tillbaka från tävlingsarenorna, men kom inte med något besked om huruvida det var tillfälligt eller för gott.

Comeback med ett enda mål



I februari 2016 meddelade paret att det blir en comeback på tävlingsisarna med sikte på OS i Pyeongchang. Samtidigt blev det klart att de skulle träna på samma is och med samma tränare som de nya världsmästarna, fransmännen Gabriella Papadakis och Guillaume Cizeron i Montreal.

Under säsongen 2016-2017 vann Tessa och Scott alla tävlingar de ställde upp i. Säsongen kulminerade i VM i Helsingfors där de med en marginal på drygt två poäng besegrade de två föregående säsongernas kometer Papadakis/Cizeron.

Duellen haussas upp

I höstsäsongens enda möte mellan konståkningsvärldens allra bästa, Grand Prix-finalen i Japan, steg fransmännen igen upp till nummer ett. Sedan dess har duellen mellan de här två paren och träningskompisarna byggts upp.

Då de i kortdansen igår tävlade mot varandra för första gången sedan Grand Prix-finalen i december blev det igen fördel Virtue/Moir, som vann med 1.74 poängs marginal över fransmännen.

Poängspeficikationen visar att Virtues och Moirs teknik värderades högre, medan Papadakis/Cizeron fick högre poäng för programkomponenterna.

Fransmännen starka i fridansen

Fyrfaldiga Europamästarna Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron kom till OS som innehavare av världsrekordet i fridansen och i totalpoäng. Deras säsongsbästa överskred kanadensarnas med 3.3 poäng. Därmed var allt öppet inför dagens final.

Papadakis/Cizeron åkte först av de två paren och presterade igen isdanshistoriens bästa fridans till Beethovens Månskenssonat.

De fick 123.35 poäng för sin dans, för vilken flera av domarna gav maximala +3 poäng för elementen och fulla tior för flera av programkomponenterna. 27 tior av 45 möjliga och hela rader av tior för två av programkomponenterna, framförande samt tolkning av musiken.

Gabriella Papadakis och Guillaume Cizerons rekordåk räckte bara till silver. Gabriella Papadakis och Guillaume Cizeron på is i OS. Bild: EPA / Tatyana Zenkovich

Behövde nya rekordpoäng för guld



Därmed skulle Virtue/Moir behöva minst 121.62 poäng för att ta guld. De kom till OS med ett säsongsbästa på 118.33.

Till tonerna av El Tango de Roxanne och Come What May ur filmen Moulin Rouge åkte Tessa Virtue och Scott Moir sin allra bästa fridans någonsin. Hela rader med +3 i kvalitetspoäng av domarna och totalt 24 fulla tior för programkomponenterna.

Då poängen kom upp på resultattavlan visade de på en andra plats i fridansen, men strax därefter på en första plats totalt.

Tessa Virtues och Scott Moirs fridans var känsloladdad från början till slut. Tessa Virtue/Scott Moir på isen i OS 2018. Bild: EPA / Tatyana Zenkovich

Tessa Virtue och Scott Moir tog sitt andra OS-guld med nya världsrekordpoäng, 206.07. Differensen till fransmännen blev 0.79 poäng.

Kanadensarnas sista OS-dröm gick därmed i uppfyllelse. De fick sitt andra isdansguld och före det också ett lagguld i Pyeongchang. 28 respektive 30 år gamla är de redo att lägga av för gott.

Vad fransmännen gör härnäst återstår att se. 22 respektive 23 år gamla har de redan vunnit allt utom OS-guld.

Bronskamp mellan två amerikanska par

Bronsmedaljerna gick till det amerikanska syskonparet Maia och Alex Shibutani, som åkte upp sig från en fjärde plats i kortdansen och besegrade sina landsmän Madison Hubbell/Zachary Donohue med fem poäng. Upp till andra platsen blev avståndet nästan tretton poäng.

Besvikna silvermedaljörer, strålande glada guld- och bronsmedaljörer i isdansens blomsterceremoni i Gangneungs isarena. Isdansens medaljörer på prispallen i OS 2018. Bild: EPA / How Hwee Young

Resultat, isdans:

1. Tessa Virtue/Scott Moir, Kanada 206.07

2. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, Frankrike, 205.28

3. Maia Shibutani/Alex Shibutani, USA 192.59

4. Madison Hubbell/Zachary Donohue, USA 187.69

5. Jekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev, OAR 186.92