Vägunderhåll under all kritik i Houtskär: “Bilarna skakar sönder och alla ens inälvor lossnar”

I Houtskär började diskussioner på sociala medier föras då man tyckte vägarna var under all kritik. Efter flera samtal till vägtrafiklinjen fick man lite sand på dem. Vägarna i Houtskär tillhör underhållsklass tre, vilket är den lägsta underhållsklassen.

Problemen uppstod redan i början av förra veckan, berättar Houtskärsbon Sussi Björkman.

– Det var blidsnö och 20 centimeter modd. Det skrapade och spårade under bilen när man körde.

– Det borde naturligtvis ha hyvlats bort, men av någon underlig anledning gjordes det inte, så när det frös på blev det helt hopplöst.

Väglaget i Houtskär i kvällsmörker. Taget av en Houtskärsbo. en bilväg under mörkret som visar på väldigt dåligt väglag Bild: Privat

Inte ett enda sandkorn i sikte

Björkman jämför vägarna med en skeletonbana och en puckelpist.

– Väglaget var direkt livsfarligt, inte ett sandkorn någonstans, bara is.

På grund av det, och av att vägarna är väldigt smala, blev det bara tre spår, vilket gjorde det svårt när man skulle möta någon, säger Björkman.

– Om man mötte en större buss eller lastbil så var det verkligen att tänka på att vilket dike tar jag? Ungefär så kan man beskriva det.

Allt skakar sönder. Bilarna skakar sönder och alla ens inälvor lossnar. ― Sussi Björkman

"Där i norr är det en hederssak att hålla vägarna i skick"

Sedan började diskussioner föras på sociala medier och man hittade vägtrafikslinjen som flera ringde till. Där lovade de att ta till sig kritiken och kontakta entreprenören och någon övervakare, säger Björkman.

Hon ringde också själv och fick tala med en människa i Uleåborg.

– Han kunde inte förstå hur vi kan ha så enorma problem med väghållningen här i söder.

– Där i norr är det en hederssak att hålla vägarna i skick, så han funderade om de borde skicka en entreprenör norrifrån som skulle sköta vägarna åt oss.

"Vägunderhållet under all kritik"

Nu finns det lite sand på vägarna.

– Man får väl vara glad över de några sandkorn man fick. Men det får inte vara såhär flera gånger.

Björkman tycker att vägunderhållet den här vintern är under all kritik. Hon säger också att vissa frågar sig om det alls varit något vägunderhåll.

Vägarna i Houtskär tillhör underhållsklass tre

Vägunderhållet under vintern varierar, beroende på vilken underhållsklass vägen tillhör.

Det finns sex olika underhållsklasser och vägarna i Houtskär tillhör underhållsklass tre, vilket är den lägsta.

På kartan symboliserar underhållsklass tre den ljusblåa färgen.

Karta över vägunderhållet i Åbolands skärgård med omnejd. karta över vägunderhållet i åbolands skärgård med omnejd Bild: CC: Trafikverket

"Underklass tre har längst åtgärdstid när det gäller snöplogning"

Andreas Östergård vid NTM-centralen i Österbotten säger att en väg räknas som underhållsklass tre om det är en förbindelseväg med mindre än 350 bilar i dygnet.

Vägar med underhållsklass tre har längst åtgärdstid vad gäller snöplogning, säger Östergård.

Underhållsklasser Trafikverket bestämmer underhållsnivån på vägarna. Eftersom man inte till skäliga kostnader kan sköta om alla vägar genast, har vägarna indelats i olika underhållsklasser. Underhållsklass Is (3 500 kilometer, 46 % av trafiken, 45 % av den tunga trafiken) Vägen är huvudsakligen bar. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. I mellersta och norra Finland samt under kalla perioder också i de södra delarna av landet kan det finnas längsgående tunna strängar av packad snö på vägarna, vilka dock inte har någon särskild inverkan på körningen. Under långa köldperioder när det inte är möjligt att salta, kan vägytan vara delvis isig. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med förebyggande åtgärder. Underhållsklass I (4 799 kilometer, 19 % av trafiken, 22 % av den tunga trafiken) Vägen är bar största delen av tiden. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Det kan finnas låga, smala strängar av packad snö mellan körfälten och körspåren. Under långa köldperioder när det inte är möjligt att salta, kan vägytan vara delvis isig. Man strävar efter att förhindra problem till följd av halka genom förebyggande halkbekämpning. Underhållsklass Ib (+TIb: 11 019 kilometer, 19 % av trafiken, 19 % av den tunga trafiken) Vägen sköts ganska högklassigt men huvudsakligen utan salt. Vägytan är delvis bar beroende på trafikmängden och vädret, det finns ställvis strängar av packad snö på vägen eller vägen kan vara helt täckt av packad snö. Med undantag av problemsituationer råder det bra vinterväglag på vägen, som inte är jämförbar med bar asfalt, men ändå är tillräckligt säkert om trafikanterna beaktar de rådande förhållandena. Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt. Halkbekämpningen sker med salt bara vid höst- och vårhalka eller i speciella problemsituationer. Vinterunderhållsklass TIb (vissa tätortsvägar) Under midvintern består vägytan av packad snö. Kvaliteten motsvarar kvaliteten på Ib-vägarna, men spåren i den packade snön kan vara djupare och medför inte problem för trafiken på grund av den låga hastighetsbegränsningen.

Underhållsklass II (19 062 kilometer, 11 % av trafiken, 10 % av den tunga trafiken)

Vägytan består huvudsakligen av packad snö och det kan finnas spår i den packade snön. Friktionen och jämnheten är tillräckliga på vägen i normala situationer om man kör försiktigt. Korsningsområden, backar och kurvor sandas så att det är tryggt att röra sig i normala situationer. Vägytan görs skrovlig och i problemsituationer sandas vägen helt och hållet. Under svåra väderförhållanden, t.ex. när kölden avtar snabbt eller genast efter snöfall, förutsätts att trafikanterna iakttar särskild försiktighet. Underhållsklass III (39 626 kilometer, 5 % av trafiken, 4 % av den tunga trafiken) Vägytan är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar av klass II, men plogningen och halkbekämpningen kan räcka två timmar längre. Vid väderomslag kan väglaget vara problematiskt under flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt. Källa: Trafikverket

– Inom 6 timmar efter att det kommit en viss snömängd på vägen ska snöplogningen vara gjord. Och när det gäller halkbekämpning är det 8 timmar som gäller från det att det har konstaterats att det är halt.

Djup i spåren får inte vara större än två centimeter

För en väg som tillhör underhållsklass tre är minimikravet att djup i spåren inte får vara större än två centimeter, eftersom det då kan uppstå farliga situationer med enbart tre spår på vägen, som Björkman tidigare berättade.

– Vägarna ska också gärna vara skrapade, så att det inte är så hala, säger Östergård.

Huvudentreprenörer dejourerar dygnet runt

Det är huvudentreprenörerna som sköter om vägunderhållet. De dejourer dygnet runt och ska enligt Östergård ha full koll på väderleken och väglaget utomhus.

Från NTM-centralen görs det enbart stickprov, som en områdesansvarig gör för varje 2 000 kilometer.

Östergård förklarar också att varje entreprenör har tillgång till en väghyvel ifall det är hård is som är svår att skrapa bort.

Ring vägtrafikslinjen om det finns brister i vägunderhållet

Östergård uppmanar alla att alltid ringa till vägtrafikslinen på nummern 0200 2100 om man märker av brister i vägunderhållet.

– Ringer man till vägtrafikslinjen meddelar de direkt vår huvudentreprenör. Han är då skyldig att kolla om vägunderhållet fyller kraven eller inte.

Östergård påminner ändå att man ska anpassa vägtrafiken enligt rådande förhållanden om det är ett svårt föra, speciellt på de vägar som inte klassas lika högt i underhållet.