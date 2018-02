Abi, känner du igen dig själv? Testa din stressnivå

Mörker och molnfri himmel skapar förutsättning för kyla

Mörkret är en viktig förutsättning för kyla. Under midvintermörkret är instrålningen av värme från solen mycket liten. Om luften är klar och torr strålar i stället jordens värme fritt ut mot den svarta världsrymden, både under de långa mörka nätterna och under de korta dagarna.