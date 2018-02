En döende detektiv, en bipolär agent, en resa till livet efter detta och ett möte med Barack Obama - här är tv-serierna du inte får missa

Webbutvecklaren Petter West, reportern Carin Göthelid och kulturredaktören Monica Eklund har botaniserat bland tv-serieutbudet och valt ut några sevärda produktioner.

Den döende detektiven (Yle Fem och Yle Arenan)

Den döende detektiven är den sista delen i Leif GW Perssons trilogi om polisen Lars-Martin Johansson, spelad av Rolf Lassgård.

I den avslutande serien på tre avsnitt har den legendariske polisen drabbats av en stroke och vårdas hemma. Han är pensionär sedan en tid tillbaka men kommer av olika anledningar in på ett olöst mordfall.

För alla vänner av svenskt kriminaldrama är serien guld.

Den är en avskalad och elegant helhet där fokus ligger på några få personer. Lars-Martin Johansson är pensionär och saknar polisjobbet enormt och till råga på allt måste han lägga av med sin ohälsosamma livsstil.

Det är existentiell kris, dödsångest och spaningsarbete i ett snyggt paket, placerat mitt i ett sommarvackert Stockholm.

Lars-Martin Johansson, "polisen som kunde se runt hörn", ser tillsammans med sin närmaste krets snabbt samband och ledtrådar i ett brutalt mord på en liten flicka.

Max, LMJ och Eriksson i dramaserien Den döende detektiven. Bild: Peter Cederling

Homeland (SVT1 och Netflix)

Homeland är en verklig långkörare som nu är inne på sin sjunde säsong. Säsong 1-6 finns på Netflix och säsong 7 sänds som bäst på SVT1.

Homeland handlar om CIA-agenten Carrie Mathison, spelad av Claire Danes.

I de första säsongerna spelar också marinkårssoldaten Nicholas Brody en viktig roll. Han var krigsfånge i Afghanistan i åtta år men fritogs och kommer hem som en hjälte.

Det är mycket dramatik på många plan kring det här paret. Det som präglar serien och handlingen starkt är Carries psykiska sjukdom, hon är nämligen bipolär.

Claire Danes i rollen som Carrie Mathison Claire Danes i serien Homeland, säsong 6 Bild: Showtime Networks Inc. / Courtesy Everett Collection / All Over Press

I de senare säsongerna ser vi Carrie Mathison mest på egen hand. Hon jobbar inte längre för CIA men dras in i det politiska spelet i USA och i terroristbekämpningen.

På samma sätt som jag blev fascinerad av Saga Norén känner jag starkt för Carrie Mathison. Hon är både extremt tuff och extremt sårbar samtidigt. Hennes omdöme brister ofta och hon kastar sig handlöst in i situationer där hon egentligen inte borde vara.

I en serie på sju säsonger hittills finns det förstås svackor. Men Carries karaktär är ändå så stark så jag måste se allting till slut för att få veta hur det går för henne.

Carin Göthelid

The Good Place (Netflix)

Eleanor Shellstrop (Kristen Bell, känd från Veronica Mars) vaknar upp i ett väntrum. Hon får veta att hon är död och ja - hon har kommit till the good place, det goda stället.

Här får man bo i sitt drömhus tillsammans med sin ultimata själsfrände, man får allt man ber om och alla kan flyga.

Kristen Bell Skådespelerskan Kristen Bell Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Problemet är att Eleanor inte tror hon har hamnat rätt, för hon har verkligen inte varit någon god människa. Men eftersom att bekänna och därmed hamna i ett brinnande inferno inte är något lockande alternativ så försöker hon passa in så bra hon kan.

Humorn är varm och för det mesta ganska snäll, men för att vara en komediserie så är The Good Place också överraskande spännande.

Eftersom avsnitten bara är 20 minuter långa är det lätt att bli meddragen i handlingen, som blir bättre och bättre ju närmare man kommer den geniala säsongsavslutningen.

Det finns två säsonger av The Good Place men än så länge kan bara den första ses på Netflix.

Here and Now (HBO Nordic)

Alan Ball, skaparen av de populära serierna True Blood och Six Feet Under, är tillbaka med pinfärska Here and Now.

Handlingen centreras runt familjen Bayer-Boatwright som består av advokaten Audrey (Holly Hunter) och den djupt deprimerade filosofiprofessorn Greg (Tim Robbins) samt deras fyra barn, av vilka tre är adopterade från olika länder.

Under faderns 60-årskalas får den yngste sonen Ramon övernaturliga syner i form av talen 11 och 11. Medan de andra avfärdar det som effekter av marijuana tyder mycket på att svaret inte är så enkelt.

Flera teman som ligger i tiden betas av i rask takt: strukturell rasism, HBTQ-frågor, polarisering och religion. Men med så många olika teman känns det som om serien saknas fokus.

Karaktärerna är ändå intressanta och förhoppningsvis hittar serien småningom sin riktning.

I skrivande stund har två avsnitt av Here and Now släppts, och nya avsnitt kommer varje måndag.

Petter West

La Mante (Netflix)

Fransk serie i sex delar om en kvinnlig seriemördare, Bönsyrsan (La Mante på franska) som suttit 25 år i fängelse för en serie bestialiska mord.

Polisen ber om hennes hjälp då en ny serie mord uppdagas som visar sig vara exakta kopior av de mord som begicks av Bönsyrsan för 25 år sedan. Jakten på Bönsyrsans copycat inleds.

Hennes krav för att samarbeta med polisen är dock att hon får arbeta tillsammans med sin son, som är polis. Hennes och sonens relation är minst sagt kylig; han var bara ett litet barn då hon begick sina brott.

Carole Bouquet spelar Bönsyrsan. Hennes rollfigur är sval, chic och absolut ingen traditionell massmördare.

Serien bjuder på en komplex intrig som rymmer både spänning, invecklade familjetragedier, smart polisarbete, överraskningsmoment och en mycket oväntad vändning mot slutet.

Mycket skönt att se en fransk film emellanåt. Serien har en annan rytm och känsla än mycket av det övriga som visas på streamingtjänsterna just nu.

My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman (Netflix)

Diskussionsprogram med en av världens mest kända programledare David Letterman vid rodret. Letterman är känd show-programledare sedan 70- och -80-talet, han ledde Late night with David Letterman på NBC, senare The Late Show with David Letterman på CBS. Han slutade som programledare 2015.

President Barack Obama gästar David Letterman i det första avsnittet av My Next Guest Needs No Introduction Barack Obama som gäst hos David Letterman i serien My Next Guest Needs No Introduction Bild: Netflix / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / All Over Press

Nu är Letterman tillbaka med en serie i sex delar där han i varje avsnitt intervjuar en person som han beundrar. På listan finns Barack Obama, George Clooney, Malala Yosafzai, Jay-Z, Tina Fey och Howard Stern.

Varje avsnitt är ungefär en timme långt och bjuder på det till synes enklaste konceptet i världen: publik, en tom scen utan scenografi, endast två stolar, ett par små bord med var sitt vattenglas - och så David Letterman och hans gäst.

Serien inleds storslaget med USA:s förra president Barack Obama som gäst - vilket förresten lär vara den första talk show-intervjun med Obama sedan han lämnade Vita huset.

Tredje avsnittet, där Malala Yosafzai är gäst, släpps i mars 2018.

Monica Eklund

Har du själv sett serierna? Vad tyckte du? Berätta gärna i kommentarsfältet under artikeln!