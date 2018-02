Historien upprepade sig: Ingen finländare till final

Herrarnas final i Big air kommer att avgöras utan finländskt deltagande. Kvalet höll hög nivå och speciellt den andra gruppen där tre finländare tävlade.

De finländska snowboardherrarna fick en tung start på OS då ingen gick vidare från kvalet i slopestyle. I halfpipe tävlade Peetu Piiroinen i finalen men i Big air var finländarna tillbaka på ruta ett.

Fyra finländska åkare deltog i dagens kval – ingen gick vidare till final.

Nivån var riktigt hög i kvalet och speciellt i den andra gruppen där Roope Tonteri, Kalle Järvilehto och Peetu Piiroinen tävlade. Där krävdes det 90,50 poäng får att gå till final.

Piiroinen satte sin cab 1440 i det andra hoppet men poängen 87,25 räckte bara till en åttonde plats. I den första kvalgruppen skulle det ha gett en finalplats.

– Många gjorde stora och rena trick. Det räckte inte för mig, jag måste lära mig nya trick. Det grämer att det gick så här för alla finländare, säger Piiroinen som gjorde sin sista OS-start.

Rinnekangas tävlade med bruten arm

Roope Tonteri fick 86,50 för sitt andra hopp och var nia i gruppen medan Kalle Järvilehtos 83,25 gav en tolfte plats.

Rene Rinnekangas var med i den första kvalgruppen där han slutade på en tionde plats. Rinnekangas som tävlade med en bruten arm missade i sitt första hopp men i det andra satte han en backside triple cork. Poängen 83,00 räckte ändå inte för en finalplats.

– Jag kunde hoppa precis som normalt. Det känns bra att jag lyckades landa hoppet och jag är nöjd med min prestation. Nivån är väldigt hög och den här disciplinen har gått framåt väldigt mycket, säger han till Yle.

Resultat:

Grupp 1:

1. Max Parrot CAN 92,50

2. Niklas Mattsson SWE 90,00

3 Kyle Mack USA 88,75

4. Chris Corning USA 88,00

5. Michael Schaerer SUI 87,00

6. Redmond Gerard USA 85,00

-----------

10. Rene Rinnekangas FIN 83,00

Grupp 2:

1. Carlos Garcia Knight NZL 97,50

2. Jpnas Boesiger SUI 96,00

3. Mark McMorris CAN 95,75

4. Torgeir Bergrem NOR 94,25

5. Sebastien Toutant CAN 91,00

6. Billy Morgan GBR 90,50

--------------

8. Peetu Piiroinen FIN 87,50

9. Roope Tonteri FIN 86,50

12. Kalle Järvilehto FIN 83,25